Ruches en rondins : fournir des abris aux abeilles sur les campus irlandais

Mick Verspuij, un forestier de formation, s'est occupé de surveiller les prévisions météorologiques concernant les coups de vent équinoxiaux en Irlande. Sa raison ? Il transforme les arbres tombés par le vent en ruches en rondins, qui servent de refuge aux abeilles essaimantes. Ces ruches en rondins ont gagné en popularité dans tout le pays, avec près de 500 d’entre elles installées jusqu’à présent.

Récemment, Verspuij a été invité par l'Université de Galway à installer une ruche en rondins sur son campus. Cette ruche, constituée de pin sylvestre et munie d'un chapeau de roseau d'eau pour se protéger, a suscité un grand intérêt. Il s'agit de la première ruche en rondins sur un campus de troisième niveau en Irlande et a été commandée par le professeur Grace McCormack du département de zoologie de l'université dans le cadre du sentier de biodiversité du collège.

Le professeur McCormack et ses collègues ont mené des recherches approfondies sur l'abeille noire indigène ou l'abeille sauvage irlandaise en collaboration avec la Native Irish Honey Bee Society et la Fédération des associations des apiculteurs irlandais. L'hybridation des abeilles non indigènes avec les abeilles sauvages irlandaises est une préoccupation qui conduit à des appels à une interdiction totale des importations. Les recherches du professeur McCormack fourniront des preuves scientifiques permettant de déterminer si une telle interdiction est nécessaire.

Les ruches en rondins fabriquées par Verspuij sont bien isolées et recouvertes de propolis par la colonie d'abeilles, offrant ainsi une protection contre les virus, les champignons et les bactéries. Alors que les ruches en rondins sont principalement colonisées par des espèces sauvages irlandaises, des abeilles importées ont également été trouvées dans certains cas, que Verspuij supprime et remplace par une reine de l'espèce indigène. L'occupation d'une ruche en rondins dépend de divers facteurs, notamment l'emplacement, la proximité des autres colonies et les conditions météorologiques.

Selon Verspuij, cette année n'a pas été une bonne année d'essaimage pour les abeilles à Inishowen, avec seulement 12 essaims observés contre 130 l'année précédente. Le professeur McCormack et son équipe pensent que la météo pourrait être un facteur contributif. Les abeilles sont sensibles au changement climatique et les mauvaises conditions climatiques de cet été pourraient avoir affecté leur comportement.

L'intérêt de Verspuij pour les abeilles s'est accru lorsqu'il s'est lancé dans l'agriculture biologique et s'est inscrit à un cours d'apiculture. Il a commencé à construire des ruches en rondins en 2017, en s'appuyant sur son expérience en foresterie et en chirurgie des arbres. Verspuij a construit différents modèles de ruches en rondins, notamment des ruches attachées aux arbres et des ruches en rondins surélevées sur pieds.

Bien que les ruches en rondins servent de mesure temporaire, Verspuij espère qu'elles sensibiliseront à l'importance de la gestion des forêts et du paysage. Avec plus de forêts, il y aurait moins de ruches en rondins, car des sites de nidification naturels seraient disponibles pour les abeilles.

