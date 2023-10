Sortie dans l'espace reportée sur la Station spatiale internationale en raison d'une fuite de liquide de refroidissement

En raison d'une fuite de liquide de refroidissement provenant d'un radiateur de secours du module de laboratoire polyvalent Nauka de la Station spatiale internationale, une sortie dans l'espace prévue a été reportée à la fin de cette année. La fuite de liquide de refroidissement, découverte le 9 octobre, a été stoppée, mais les ingénieurs ont besoin de plus de temps pour analyser la situation et empêcher toute trace de pénétrer dans les systèmes internes.

Bien que le liquide de refroidissement ne soit ni toxique ni dangereux pour l'équipage, les experts s'efforcent de prévenir la dégradation des équipements. Le retard de la sortie dans l'espace n'affecte pas les opérations de la station spatiale. Au lieu de cela, une autre sortie dans l’espace est prévue le 30 octobre. Au cours de cette sortie dans l'espace, les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli entreprendront diverses tâches de réparation, telles que le retrait d'un boîtier électronique défectueux et le remplacement d'un ensemble de roulements gigognes.

Cette sortie dans l'espace sera la première pour les deux astronautes. En outre, Loral O'Hara et l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen effectueront une sortie dans l'espace plus tard cette année, connue sous le nom de US Spacewalk 90. ​​Cette mission consistera à collecter des échantillons à l'extérieur de la station spatiale pour analyser la présence de micro-organismes. Ils remplaceront également une caméra haute définition et effectueront des travaux de maintenance pour les futures sorties dans l'espace.

Par ailleurs, les cosmonautes de Roscosmos Oleg Kononenko et Nikolai Chub devraient toujours effectuer leur sortie dans l'espace le 25 octobre. Leur mission comprend l'installation d'un système de communication radar synthétique et le déploiement d'un nanosatellite pour tester la technologie des voiles solaires. De plus, ils inspecteront et photographieront le radiateur de secours qui a fui sur le module Nauka.

Les membres de l'équipage de l'Expedition 70 ont été occupés à préparer ces sorties dans l'espace, en effectuant diverses tâches telles que l'entretien des combinaisons spatiales et la conduite d'opérations de chargement. Ces préparatifs mettent en évidence les défis et l’importance du maintien et de la conduite des opérations sur la Station spatiale internationale.

