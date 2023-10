L'astronaute Jasmin Moghbeli discute avec des élèves de l'école de Dublin depuis la Station spatiale internationale

La Station spatiale internationale (ISS) a récemment célébré son 25e anniversaire en orbite autour de la Terre. Alors qu'il continue d'inspirer l'admiration, un groupe d'élèves du primaire des écoles Deis de Dublin ont eu l'occasion unique de discuter avec l'astronaute principal de Crew-7, Jasmin Moghbeli de la NASA. La conversation de 11 minutes s'est déroulée via radioamateur, les élèves posant à Moghbeli une série de questions sur la vie dans l'espace.

Au cours de l'événement diffusé en direct, les étudiants ont posé des questions fascinantes et rapides, par exemple si les astronautes rêvent différemment dans l'espace et à quoi ressemble le décollage. Moghbeli a révélé qu'elle rêvait plus souvent d'espace lorsqu'elle était sur l'ISS et que le décollage s'était déroulé plus facilement que prévu. Côté nourriture, certains fruits sont livrés à l'ISS, mais il faut les manger rapidement. Le plat préféré de Moghbeli est une galette de bœuf avec du pain complet, tandis que celle qu'elle aime le moins sont les betteraves marinées.

Pour permettre le contact radio Terre-espace, la TU Dublin a installé une station temporaire sur son terrain. Ariss, le radioamateur du programme de la Station spatiale internationale, a facilité la conversation. Le coordinateur national d'Ariss, Séamus McCague, a préalablement informé les étudiants, soulignant les défis de stationnement de l'ISS en raison de l'arrivée et du départ constants d'autres vaisseaux spatiaux. Il a souligné que les étudiants vivent à une époque où devenir astronaute est une possibilité.

Crew-7 est une équipe multinationale qui sert de phare à la coopération mondiale en période d'incertitude. McCague a félicité les enseignants pour leur soutien qui a permis de faire de la mission un succès. Les crépitements statiques ont posé quelques défis techniques, mais après quatre tentatives, Moghbeli a finalement répondu : « Maintenant, je vous ai, haut et fort. »

Moghbeli a partagé son point de vue sur la vie à bord de l'ISS. Elle a mentionné que s’adapter à l’environnement spatial est étonnamment facile et que le stress et l’anxiété ne sont généralement pas des préoccupations majeures. Les orbites fréquentes autour de la Terre perturbent les habitudes de sommeil, mais l'équipage ajuste l'éclairage de l'ISS pour simuler la lumière du jour et la nuit.

L'un des élèves a posé des questions sur la possibilité d'amener un animal de compagnie à l'ISS. Moghbeli a expliqué que dans le passé, des singes et des chiens ont été envoyés dans l'espace et qu'il pourrait être possible d'amener des animaux à bord de l'ISS avec quelques ajustements.

Les élèves ont été fascinés d'apprendre que l'ISS nécessite un entretien fréquent en raison de ses 25 années d'exploitation. Même si un étudiant a exprimé ses incertitudes quant à la possibilité de devenir scientifique, il a pleinement apprécié l'expérience rare d'interagir avec le vaisseau spatial.

La conversation s'est terminée avec Nadine Hoban de l'école Sacred Heart demandant à Moghbeli comment elle restait en contact avec sa famille. Moghbeli a expliqué qu'elle pouvait utiliser un téléphone IP et des réseaux satellite pour discuter en vidéo avec eux une fois par semaine. La perte de contact avec l'ISS a été célébrée par des acclamations et des applaudissements.

Cette opportunité unique pour les élèves des écoles de Dublin faisait partie de la Space Week de la TU Dublin, une initiative visant à stimuler l'intérêt des jeunes pour la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques à travers des activités centrées sur l'espace et les voyages spatiaux.

