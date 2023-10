L'importance du flux UV et de l'anisotropie dans la modulation des abondances chimiques dans les atmosphères des exoplanètes terrestres

TRAPPIST-1e, une exoplanète potentiellement habitable, a suscité un intérêt considérable en tant que cible potentielle d'observation avec le télescope spatial James Webb (JWST). Pour mieux comprendre la dynamique atmosphérique de cette planète tellurique, les chercheurs ont réalisé une modélisation photochimique unidimensionnelle et des simulations tridimensionnelles.

Les modèles unidimensionnels ont révélé le rôle crucial joué par le flux UV stellaire entrant dans la modulation de la concentration d'espèces chimiques, telles que O3 (ozone) et H2O (vapeur d'eau). Ce flux UV provenant de l’étoile hôte a un impact direct sur la composition atmosphérique, des niveaux de flux plus élevés entraînant une augmentation des concentrations de certains produits chimiques.

De plus, la modélisation tridimensionnelle a mis en évidence l’importance de l’anisotropie dans les abondances chimiques. L'anisotropie fait référence à la répartition inégale des produits chimiques dans l'atmosphère de la planète. Les exoplanètes verrouillées par les marées, dont un côté fait perpétuellement face à leur étoile hôte, présentent des différences significatives dans les abondances chimiques en raison des processus de transport entraînés par l'anisotropie.

Pour étudier ces phénomènes, les chercheurs ont utilisé le modèle climatique communautaire de l’atmosphère entière version 6 (WACCM6), un modèle tridimensionnel du système terrestre. Ce modèle leur a permis de simuler les conditions atmosphériques et les processus de transport sur TRAPPIST-1e.

Les spectres de transmission de diverses simulations ont été analysés, montrant l'altitude effective atmosphérique tracée en fonction de la longueur d'onde. Les simulations incluaient différents scénarios, tels que différents niveaux de rayonnement pâle (PAL) et la présence ou l'absence de verrouillage de marée. Les résultats ont indiqué que les cas non verrouillés par les marées présentaient peu de différence par rapport aux cas équivalents verrouillés par les marées.

Les caractéristiques spectrales observées dans ces simulations ont été regroupées à un pouvoir de résolution spectral de R = 250. Les chercheurs ont identifié la présence de certaines signatures chimiques, comme l'indiquent les régions grises dans les spectres de transmission. Ils ont également comparé la gamme de longueurs d'onde du projet d'observatoire des mondes habitables (HWO) et de l'instrument JWST NIRSpec, notant leur chevauchement dans la région ombrée en vert. De plus, la plage de longueurs d'onde de l'instrument JWST MIRI était indiquée dans la région ombrée en magenta.

Enfin, les chercheurs ont estimé l'incertitude associée aux mesures atteignant le plancher de bruit de l'instrument. Cette incertitude, représentée par une barre noire, équivalait à 5 parties par million (ppm). Cependant, il est important de noter que cette barre d'erreur reflète les performances du télescope et n'indique pas une mesure.

En résumé, ces résultats soulignent l’importance de prendre en compte le flux UV stellaire entrant et l’anisotropie des abondances chimiques lors de l’étude des atmosphères des exoplanètes terrestres. L'utilisation de techniques de modélisation avancées permet aux scientifiques de mieux comprendre la dynamique atmosphérique sur des planètes comme TRAPPIST-1e et ouvre la voie à de futures observations avec le JWST.

Définitions:

– Flux UV : La quantité de rayonnement ultraviolet émis par une étoile.

– Anisotropie : Répartition inégale de propriétés ou de substances dans une direction particulière.

