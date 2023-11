Nouvelles découvertes dans la prédiction de la structure des protéines avec AlphaFold 3

DeepMind, l'un des principaux laboratoires de recherche en IA, a fait des vagues il y a près de cinq ans avec le lancement d'AlphaFold, un système d'IA capable de prédire avec précision les structures des protéines dans le corps humain. Depuis lors, DeepMind a réalisé des progrès significatifs et a publié une version mise à jour appelée AlphaFold 2 en 2020. Poursuivant son travail révolutionnaire, DeepMind a maintenant dévoilé AlphaFold 3, qui peut générer des prédictions pour presque toutes les molécules de la banque de données sur les protéines.

La Protein Data Bank est la plus grande base de données en libre accès de molécules biologiques au monde. Grâce aux capacités améliorées d'AlphaFold 3, Isomorphic Labs, une spin-off de DeepMind axée sur la découverte de médicaments, utilise déjà le modèle pour la conception de médicaments thérapeutiques. En caractérisant diverses structures moléculaires qui jouent un rôle crucial dans le traitement des maladies, AlphaFold 3 contribue à l'identification et à la conception de nouvelles molécules susceptibles de devenir des médicaments.

Ce qui distingue AlphaFold 3, c'est sa capacité à prédire non seulement les structures des protéines, mais également les structures des ligands, des acides nucléiques et les modifications post-traductionnelles. Les ligands sont des molécules qui se lient aux protéines réceptrices et influencent la communication cellulaire, tandis que les acides nucléiques transportent des informations génétiques. De plus, les modifications post-traductionnelles sont des changements chimiques qui se produisent après la formation d’une protéine.

Ce système d’IA révolutionnaire s’avère être un outil précieux dans la découverte de médicaments. Traditionnellement, les chercheurs pharmaceutiques s’appuient sur des méthodes d’amarrage pour comprendre l’interaction entre les protéines et les ligands. Ces méthodes nécessitent la saisie d’une structure protéique de référence et d’une position de liaison suggérée pour le ligand. Cependant, AlphaFold 3 élimine le besoin d'une structure de référence ou d'une position suggérée. Il peut prédire les structures de protéines qui n’ont pas encore été caractérisées et simuler la façon dont les protéines et les acides nucléiques interagissent avec d’autres molécules. Ce niveau de modélisation est actuellement impossible avec les méthodes d'amarrage existantes.

DeepMind reconnaît qu'AlphaFold 3 a encore des points à améliorer. Dans un livre blanc décrivant ses forces et ses limites, les chercheurs ont noté que le système ne parvenait pas à prédire les structures des molécules d'ARN, qui transportent les instructions nécessaires à la synthèse des protéines dans l'organisme. Cependant, les efforts continus de DeepMind et d'Isomorphic Labs visent à remédier à cette limitation et à améliorer davantage les capacités du système.

Le développement et les progrès d’AlphaFold 3 mettent en évidence l’immense potentiel de l’IA pour faire progresser la compréhension scientifique de la machinerie moléculaire complexe du corps humain. Alors que DeepMind poursuit ses travaux, les chercheurs s’attendent à des réalisations encore plus importantes en matière de prédiction de la structure des protéines et de découverte de médicaments.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce qu'AlphaFold 3 ?

AlphaFold 3 est un système d'IA développé par DeepMind qui peut prédire avec précision les structures des protéines, des ligands, des acides nucléiques et des modifications post-traductionnelles.

2. En quoi AlphaFold 3 est-il bénéfique dans la découverte de médicaments ?

Les prédictions d'AlphaFold 3 aident à l'identification et à la conception de nouvelles molécules susceptibles de devenir des médicaments.

3. Quelles sont les méthodes d’amarrage ?

Les méthodes d'amarrage sont des simulations informatiques utilisées par les chercheurs pharmaceutiques pour comprendre l'interaction entre les protéines et les ligands.

4. En quoi AlphaFold 3 diffère-t-il des méthodes d'accueil traditionnelles ?

Contrairement aux méthodes d'amarrage, AlphaFold 3 ne nécessite pas de structure protéique de référence ni de position de liaison suggérée. Il peut prédire des protéines jusqu’alors non caractérisées et simuler des interactions avec d’autres molécules.

5. Quelles sont les limites d'AlphaFold 3 ?

Bien qu’AlphaFold 3 excelle dans la prédiction des structures des protéines et des ligands, il ne parvient pas à prédire les structures des molécules d’ARN.