Prédire les structures des protéines : AlphaFold de DeepMind révolutionne la découverte de médicaments

Après la sortie révolutionnaire d'AlphaFold, un système d'IA développé par DeepMind, en 2016, la dernière version, AlphaFold 2, a fait ses débuts en 2020. Cependant, l'innovation de DeepMind ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, DeepMind a annoncé la sortie du successeur d'AlphaFold 2, doté de fonctionnalités nouvelles et améliorées susceptibles de révolutionner la découverte de médicaments.

La dernière version d'AlphaFold a la capacité de générer des prédictions pour presque toutes les molécules de la Protein Data Bank, la plus grande base de données en libre accès de molécules biologiques au monde. Isomorphic Labs, une spin-off de DeepMind axée sur la découverte de médicaments, exploite déjà ce modèle avancé pour faciliter la conception de médicaments thérapeutiques. En caractérisant diverses structures moléculaires cruciales pour le traitement des maladies, le nouveau modèle AlphaFold vise à accélérer le développement de médicaments nouveaux et efficaces.

Ce qui distingue le nouvel AlphaFold, c’est sa portée élargie au-delà de la prédiction des protéines. DeepMind affirme que ce modèle peut prédire avec précision les structures des ligands, qui sont des molécules qui se lient aux protéines réceptrices et induisent des changements dans la communication cellulaire. De plus, il peut prédire les structures des acides nucléiques, qui contiennent des informations génétiques vitales, et les modifications post-traductionnelles, qui impliquent des changements chimiques se produisant après la création des protéines.

La prédiction des structures protéine-ligand est essentielle à la découverte de médicaments, car elle permet aux scientifiques d'identifier et de concevoir des molécules potentiellement puissantes dotées de propriétés thérapeutiques. Traditionnellement, les chercheurs pharmaceutiques s’appuient sur des méthodes d’amarrage, qui consistent à simuler la manière dont les protéines et les ligands interagissent. Ces méthodes nécessitent des structures protéiques de référence et des positions de liaison suggérées pour les ligands. Cependant, avec le dernier AlphaFold, le besoin d’une structure protéique de référence ou d’une position suggérée est éliminé. Le modèle peut prédire les structures de protéines qui n’ont pas été largement caractérisées et simuler leurs interactions avec d’autres molécules. Ce niveau de modélisation dépasse les capacités des méthodes d'amarrage actuelles.

DeepMind souligne que son dernier modèle présente des progrès significatifs dans la prévision de la liaison des anticorps, un domaine critique pour la découverte de médicaments. Le potentiel de l’IA à améliorer notre compréhension de la machinerie moléculaire complexe du corps humain est clairement démontré par les performances remarquables du nouvel AlphaFold.

Malgré ses capacités remarquables, le dernier AlphaFold n'est pas parfait. Dans un livre blanc détaillé, les chercheurs de DeepMind et d'Isomorphic Labs reconnaissent que le système présente des limites lorsqu'il s'agit de prédire les structures des molécules d'ARN. Les molécules d’ARN jouent un rôle essentiel dans la transmission des instructions nécessaires à la synthèse des protéines dans l’organisme. Cependant, il est évident que DeepMind et Isomorphic Labs travaillent activement pour remédier à cette limitation et affiner davantage leur système d’IA.

FAQ:

Q : Qu'est-ce qu'AlphaFold ?

R : AlphaFold est un système d'IA développé par DeepMind qui prédit avec précision les structures protéiques du corps humain.

Q : Comment AlphaFold contribue-t-il à la découverte de médicaments ?

R : En prédisant avec précision les structures protéiques et les interactions avec les ligands, AlphaFold aide à identifier et à concevoir de nouvelles molécules pour des médicaments potentiels.

Q : Que sont les ligands ?

R : Les ligands sont des molécules qui se lient aux protéines réceptrices et influencent la communication cellulaire.

Q : Que sont les acides nucléiques ?

R : Les acides nucléiques sont des molécules contenant des informations génétiques cruciales pour divers processus biologiques.

Q : En quoi AlphaFold diffère-t-il des méthodes d'accueil ?

R : AlphaFold peut prédire les structures protéiques sans avoir besoin d’une structure de référence ou de positions de liaison suggérées, dépassant ainsi les capacités des méthodes d’amarrage actuelles.

Q : Quelle est la limitation actuelle d’AlphaFold ?

R : AlphaFold est toujours confronté à des défis pour prédire avec précision les structures des molécules d’ARN, qui jouent un rôle essentiel dans la synthèse des protéines.