L’IA peut-elle aider à lutter contre le changement climatique ?

L'intelligence artificielle (IA) a le potentiel de jouer un rôle important pour relever les défis posés par le changement climatique, selon Sims Witherspoon, responsable de l'action climatique chez DeepMind, le laboratoire d'IA de Google. Dans une interview avant son discours à WIRED Impact, Witherspoon a discuté de trois façons dont l'IA peut contribuer à ce problème mondial.

La première passe par la capacité de l’IA à améliorer la prévision et la surveillance du changement climatique. Les travaux de DeepMind sur la prévision immédiate des précipitations, par exemple, se sont révélés plus précis que les autres méthodes utilisées par les prévisionnistes du Met Office. Avec des modèles plus précis, l’IA peut nous aider à mieux comprendre le changement climatique et ses implications.

La deuxième voie est l’optimisation des systèmes et infrastructures existants. Il n’est pas possible de remplacer du jour au lendemain tous les systèmes actuels par des technologies vertes. L’IA peut donc être utilisée pour optimiser ces systèmes existants, les rendant ainsi plus efficaces et durables.

La troisième manière dont l’IA peut contribuer consiste à faciliter le développement de nouvelles technologies vertes. En tirant parti des capacités de l’IA, les scientifiques et les chercheurs peuvent accélérer la découverte et le déploiement de solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique.

Dans l’ensemble, l’IA a le potentiel d’être un outil puissant pour lutter contre le changement climatique. Cela peut améliorer notre compréhension du problème, optimiser les infrastructures existantes et stimuler le développement de nouvelles solutions durables. À mesure que la technologie continue de progresser, il est crucial d’explorer et d’exploiter le potentiel de l’IA pour créer un avenir plus durable.

Définitions:

– Intelligence artificielle (IA) : simulation des processus d’intelligence humaine par des machines, notamment des systèmes informatiques.

– Changement climatique : modification à long terme de la température et des conditions météorologiques typiques dans un lieu.

– Optimisation : L’action de faire l’utilisation la meilleure ou la plus efficace d’une situation ou d’une ressource.

– Technologie verte : Technologie respectueuse de l’environnement et durable.

