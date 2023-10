Les preuves les plus profondes connues du blanchissement des récifs coralliens découvertes dans l'océan Indien

Une nouvelle étude menée par des scientifiques de l'Université de Plymouth a révélé les preuves les plus profondes connues de blanchissement des coraux sur un récif de corail situé à près de 300 pieds sous la surface de l'océan Indien. Le blanchissement des coraux se produit lorsque des facteurs de stress tels que des changements de température, de nutriments ou de lumière amènent les coraux à expulser les algues zooxanthelles vivant dans leurs tissus, ce qui les fait blanchir. La cause la plus fréquente du blanchissement des coraux est le réchauffement des températures des océans dû au changement climatique.

On pensait auparavant que les écosystèmes coralliens mésophotiques, qui résident dans des eaux plus profondes et plus froides, offraient un refuge aux récifs d’eau peu profonde. Cependant, l’étude a révélé une connectivité limitée entre ces écosystèmes et les coraux peu profonds, soulignant la nécessité de comprendre leur sensibilité au réchauffement des océans. L’événement de blanchissement dans le centre de l’océan Indien a été attribué au dipôle de l’océan Indien, qui a provoqué une augmentation de 30 % de la température des océans et endommagé 80 % des récifs coralliens à des profondeurs jugées résilientes au réchauffement.

Le Dr Philip Hosegood, co-auteur de l'étude, a exprimé sa surprise face aux résultats, affirmant que les coraux plus profonds seraient résilients au réchauffement des océans en raison des eaux plus froides qu'ils habitent. Cependant, cette étude démontre que les récifs plus profonds sont également menacés par le changement climatique.

L’étude, intitulée « Blanchiment des coraux mésophotiques associé à des changements dans la profondeur de la thermocline », a été publiée dans la revue Nature Communications. Des chercheurs de l’Université de Plymouth mènent des études dans le centre de l’océan Indien depuis plus d’une décennie. Au cours de leurs croisières de recherche, ils utilisent une combinaison de données générées par satellite, de surveillance in situ et de robots sous-marins pour recueillir des informations sur l'océanographie et la biodiversité de la région.

Les chercheurs ont découvert des preuves de dommages aux coraux lors d’une croisière de recherche en novembre 2019. Des véhicules sous-marins télécommandés équipés de caméras de surveillance ont capturé des images de coraux blanchis, tandis que les récifs d’eau peu profonde ne présentaient aucun signe de blanchissement. Une analyse plus approfondie des données collectées au cours de la croisière, ainsi que des informations satellitaires sur les températures des océans, a révélé que le blanchiment était dû à un approfondissement de la thermocline, dû au changement climatique amplifiant les cycles naturels de variabilité.

L’étude met en évidence la vulnérabilité des écosystèmes coralliens mésophotiques au stress thermique et souligne l’importance de la surveillance des fonds marins profonds. La récupération de grandes parties du récif depuis l'événement de blanchissement montre que les coraux mésophotiques ont le potentiel de se rétablir, mais soulève également des inquiétudes quant à l'impact des futurs événements de blanchissement sur la mortalité des coraux et la perte de biodiversité.

Les chercheurs ont conclu qu’il était crucial d’élargir notre compréhension des impacts du changement climatique sur les coraux d’eau profonde, car ces écosystèmes restent largement sous-étudiés. L'influence combinée d'El Niño et du dipôle de l'océan Indien exacerbe les impacts ressentis dans la région, soulignant la nécessité de poursuivre les recherches et les efforts de conservation pour protéger ces habitats critiques.

