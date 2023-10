L'équipe d'astromatériaux de la NASA extrait les particules Bennu bonus d'OSIRIS-REx

By

L'équipe de conservation des astromatériaux du Johnson Space Center de la NASA a réussi à retirer et à retourner le TAGSAM (Touch-and-Go Sample Mechanism) du pont avionique de la cartouche scientifique du vaisseau spatial OSIRIS-REx. De plus, l’équipe a progressé dans le démontage et la révélation de l’échantillon d’astéroïde en vrac à l’intérieur de la tête TAGSAM.

Les scientifiques chargés de la conservation ont retiré 14 plaques témoins circulaires du haut de la tête TAGSAM, qui ont été utilisées pour surveiller les conditions environnementales intérieures du vaisseau spatial pendant la mission. Après avoir soigneusement collecté toute poussière restante, l'équipe a retiré la tête TAGSAM et a eu la première occasion d'inspecter les 24 surfaces de contact situées au bas de la tête et de visualiser l'échantillon d'astéroïde sous la tête collectrice.

Les coussinets de contact de surface sur la tête ont piégé des roches à grains fins et de la poussière directement de la couche superficielle de l'astéroïde Bennu lorsque le collecteur d'échantillons est entré en contact avec lui en octobre 2020. Ces matériaux fourniront des échantillons uniques qui mettront en lumière les conditions à l'intérieur de l'astéroïde. surface de Bennu. Le matériau de l'astéroïde sur et à l'intérieur de l'anneau de capture, qui servait de base sécurisée au TAGSAM, provenait également de l'événement de collecte d'échantillons. Les échantillons collectés fourniront des informations précieuses sur l’histoire géologique de Bennu, son historique d’impact et les implications pour l’évaluation de l’impact des astéroïdes.

Des images de l'échantillon global et les premiers résultats d'analyse seront révélés lors d'un événement en direct de la NASA le mercredi 11 octobre. Ces résultats contribueront à une meilleure compréhension de la formation des planètes, des origines de la vie et des caractéristiques des astéroïdes géocroiseurs.

Source : NASA