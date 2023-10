Un nouveau modèle d’apprentissage profond révolutionne les simulations de supernova

Les explosions de supernovae sont des événements cruciaux dans le cycle de vie des galaxies, mais simuler avec précision leur dynamique complexe constitue depuis longtemps un défi. Cependant, une avancée récente réalisée par des chercheurs de l’Université de Tokyo a démontré le pouvoir de l’apprentissage profond pour révolutionner la simulation des supernovae, conduisant à des prédictions plus efficaces et plus précises. Publiée dans les Avis mensuels de la Royal Astronomical Society, l'étude présente un nouveau modèle d'apprentissage profond appelé 3D-MIM qui accélère considérablement le processus de simulation tout en maintenant des niveaux élevés de précision.

L’apprentissage profond est de plus en plus appliqué à divers domaines scientifiques, notamment aux prévisions météorologiques. Dans ce cas, les chercheurs ont exploité les principes de l’apprentissage profond utilisés dans la prévision météorologique pour modéliser et analyser le comportement des explosions de supernova. Les simulations produites par 3D-MIM offrent non seulement une compréhension plus détaillée de ces événements puissants, mais contribuent également aux progrès dans les domaines de la formation et de l'évolution des galaxies.

En utilisant une technique connue sous le nom de division hamiltonienne, le modèle 3D-MIM divise intelligemment l'explosion de la supernova en différentes régions, en accordant plus ou moins d'attention à chaque zone en fonction de sa complexité. Cette approche réduit le nombre d'étapes de calcul nécessaires pour simuler 100,000 99 ans d'évolution d'une supernova d'un pourcentage stupéfiant de XNUMX %. En conséquence, le goulot d’étranglement qui entravait auparavant le calcul efficace de la dynamique des supernovae est considérablement atténué.

Les chercheurs ont investi d’énormes efforts dans la formation du modèle d’apprentissage profond, en exécutant des centaines de simulations qui ont consommé collectivement des millions d’heures de temps de calcul. Leur travail acharné a porté ses fruits, puisque le modèle 3D-MIM s’est avéré très efficace pour prédire avec précision le comportement des supernovas tout en réduisant considérablement le temps de simulation.

En plus de révolutionner les simulations de supernova, les chercheurs envisagent des applications plus larges pour leur méthodologie. Par exemple, le modèle 3D-MIM pourrait être utilisé pour modéliser la formation des étoiles et l’évolution galactique, fournissant ainsi un aperçu de la naissance et de la mort des étoiles. De plus, les résolutions spatiales et temporelles élevées obtenues par cette approche la rendent potentiellement utile dans d'autres domaines scientifiques tels que la modélisation climatique et les simulations de tremblements de terre, où la précision et l'efficacité sont primordiales.

