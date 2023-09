Projet 8 : Une technique pionnière pour mesurer la masse des neutrinos

By

Les chercheurs du projet 8 ont développé une technique révolutionnaire appelée spectroscopie d'émission de rayonnement cyclotronique (CRES) pour mesurer la masse de l'insaisissable neutrino. Le modeste neutrino, une particule subatomique qui traverse facilement la matière, joue un rôle important dans notre compréhension de l'univers. Pour bien comprendre la formation de l'univers, les scientifiques doivent connaître la masse du neutrino, mais la mesurer s'est avérée un défi.

Le projet 8 vise à être le premier à mesurer la masse du neutrino en utilisant une approche innovante. Au lieu d'essayer de détecter directement le neutrino, ce qui est difficile en raison de son interaction avec la plupart des détecteurs, l'équipe se concentre sur la désintégration bêta, un processus naturel qui émet de l'énergie lorsqu'une forme radioactive rare de l'hydrogène se désintègre en un ion hélium, un électron et un neutrino.

En mesurant l'énergie libérée lors de la désintégration bêta et en connaissant la masse totale de l'isotope de l'hydrogène impliqué, les chercheurs peuvent calculer l'énergie manquante, qui correspond à la masse et au mouvement du neutrino. Grâce aux progrès technologiques et à la mise à l'échelle, le Projet 8 pense avoir une chance réaliste de déterminer avec précision la masse du neutrino.

Les chercheurs du Projet 8 ont soigneusement examiné les avantages et les inconvénients de leur approche et sont confiants dans son succès potentiel. Ils ont passé des années à développer des méthodes permettant de distinguer les signaux électroniques du bruit de fond électronique, une étape cruciale pour mesurer avec précision l'effet du neutrino sur le mouvement des électrons.

La technique utilisée par le projet 8, CRES, capture le rayonnement micro-onde émis par les électrons nouveau-nés lorsqu'ils tournent en spirale dans un champ magnétique pendant la désintégration bêta. En analysant l'énergie manquante dans ce processus, les chercheurs peuvent déterminer les limites supérieures de la masse du neutrino.

Cette méthode innovante n’a jamais été utilisée auparavant pour mesurer les désintégrations bêta du tritium et imposer des contraintes sur la masse des neutrinos. Talia Weiss et Christine Claessens, membres de l'équipe du Projet 8, ont réalisé les analyses finales qui ont établi ces limites.

L'approche pionnière du Projet 8 a le potentiel de permettre une compréhension plus approfondie des débuts de l'évolution de l'univers, dans la mesure où les neutrinos ont joué un rôle crucial au cours de cette période. De nouveaux progrès et une mise à l'échelle de cette technique pourraient conduire à une avancée révolutionnaire dans la détermination de la masse de l'insaisissable neutrino.

