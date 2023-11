Nouvelles perspectives sur l’avancement de la sélection des cerises douces

By

La sélection des cerises douces a fait des progrès significatifs ces dernières années en utilisant des marqueurs moléculaires et le séquençage du génome pour améliorer les caractères clés grâce à la sélection assistée par marqueurs (MAS). Cependant, les méthodes de sélection traditionnelles ont été confrontées à des défis en raison de leur faible efficacité et de leurs coûts élevés. Pour surmonter ces obstacles, les chercheurs se sont tournés vers les études d'association pangénomique à haute résolution (GWAS) pour accélérer la sélection de variétés de cerises douces nouvelles et améliorées.

Dans une publication récente intitulée « Étude d'association à l'échelle du génome à haute résolution d'une grande collection tchèque de cerises douces (Prunus avium L.) sur la maturité et les caractéristiques de qualité des fruits », les chercheurs ont utilisé le séquençage par paires sur la plateforme Illumina NovaSeq 6000. Cette approche a abouti à une séquence massive de 4.15 Tb, offrant une couverture génomique étendue et permettant l’identification de plus de 1.7 million de polymorphismes mononucléotidiques (SNP) de haute qualité parmi les accessions de cerises.

Une analyse approfondie utilisant l'analyse en composantes principales (ACP) et le critère d'information bayésien (BIC) a révélé une population homogène sans sous-groupes génétiques distincts. Cependant, une variabilité significative a été observée dans divers caractères, en particulier au sein des accessions de la Collection de ressources génétiques (CGR). Les différences dans les traits de couleur étaient notables entre les populations, les accessions CGR affichant un spectre de couleurs plus large, tandis que les traits de taille tels que le poids des fruits étaient plus grands dans les accessions de matériel de sélection (BM).

Le GWAS utilisant le modèle FarmCPU a identifié 59 SNP associés à onze caractères, dont le moment de la récolte, la couleur du fruit et la couleur de la chair. Une découverte cruciale a été l'identification d'une délétion dans la région MYB10, qui joue un rôle dans la détermination de la couleur des fruits. De plus, des associations ont été trouvées entre les marqueurs SNP et la fermeté, la taille et le poids des fruits, fournissant ainsi un aperçu de la base génétique de ces caractères importants.

De plus, des blocs d'haplotypes contenant des SNP significatifs ont été identifiés, facilitant ainsi la cartographie des gènes candidats associés à des traits spécifiques. Sur les 141 gènes candidats identifiés, 104 avaient des fonctions connues, mettant en lumière leurs rôles potentiels dans la détermination des phénotypes des cerises.

Ces découvertes contribuent à une carte génétique détaillée de la cerise douce et constituent une base solide pour les futurs efforts de sélection. En comprenant les déterminants génétiques des caractères phénotypiques clés, les chercheurs peuvent accélérer le développement de nouvelles variétés de cerises douces aux caractéristiques améliorées.

Questions fréquentes

Q : Qu'est-ce que la sélection assistée par marqueurs (MAS) dans la sélection des cerises douces ?

R : La sélection assistée par marqueurs (MAS) est une technique de sélection qui consiste à utiliser des marqueurs moléculaires pour identifier des caractères spécifiques d'intérêt chez les cerisiers doux. En sélectionnant des individus possédant les marqueurs souhaités, les éleveurs peuvent augmenter les chances de produire une progéniture présentant les caractéristiques souhaitées.

Q : Comment l’étude d’association pangénomique à haute résolution (GWAS) aide-t-elle à la sélection des cerises douces ?

R : L'étude d'association pangénomique à haute résolution (GWAS) permet aux chercheurs d'identifier des associations entre des marqueurs génétiques spécifiques, connus sous le nom de polymorphismes mononucléotidiques (SNP), et des traits clés de la cerise douce. En identifiant ces associations, les sélectionneurs peuvent sélectionner de manière sélective des individus présentant les caractéristiques souhaitées, conduisant ainsi au développement de variétés améliorées.

Q : Que sont les blocs d'haplotypes dans la sélection de cerises douces ?

R : Les blocs d’haplotype sont des sections du génome dans lesquelles un groupe de SNP sont hérités ensemble au sein d’une population. Dans la sélection de cerises douces, les blocs d'haplotypes peuvent aider à identifier les régions du génome qui contiennent des gènes candidats associés à des traits spécifiques. En étudiant ces blocs, les sélectionneurs peuvent mieux comprendre la base génétique des caractères recherchés et faciliter les efforts de sélection ciblés.

Q : Comment les résultats de cette étude peuvent-ils bénéficier à la sélection des cerises douces ?

R : Les résultats de cette étude fournissent des informations précieuses sur les déterminants génétiques des caractères clés de la cerise douce. En comprenant la base génétique de caractères tels que la maturité, la qualité, la couleur, la fermeté et la taille des fruits, les sélectionneurs peuvent prendre des décisions plus éclairées lors de la sélection des parents pour le croisement. Ces connaissances peuvent à terme accélérer le développement de nouvelles variétés améliorées de cerises douces présentant des caractéristiques améliorées qui répondent aux demandes du marché et aux préférences des consommateurs.