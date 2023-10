Une nouvelle étude révèle la capacité remarquable des adultes à décoder les propos de bébé

By

Lorsque les bébés commencent à parler, leur vocabulaire se limite souvent à quelques sons. Comprendre leur communication devient un casse-tête pour les adultes. Cependant, une étude récente menée par des chercheurs du MIT et de l’Université Harvard met en lumière la manière dont les adultes donnent un sens au répertoire verbal limité des jeunes enfants.

En utilisant des milliers d’heures d’enregistrements audio transcrits d’enfants et d’adultes en interaction, les chercheurs ont développé des modèles informatiques pour comprendre comment les adultes interprètent ce que disent les enfants. Étonnamment, les modèles qui s’appuyaient uniquement sur les sons réels produits par les enfants étaient moins efficaces que ceux qui prenaient en compte le contexte conversationnel.

Les adultes s'appuient fortement sur des sujets de conversation antérieurs et sur la connaissance des erreurs de prononciation courantes faites par les enfants. En tenant compte du contexte de la conversation, les adultes peuvent interpréter plus précisément ce que les enfants tentent de communiquer. On pense que cette interprétation contextuelle par les adultes joue un rôle crucial en facilitant l’acquisition du langage chez les jeunes enfants.

Les résultats de cette étude soulèvent des questions fascinantes sur la manière dont la compréhension par les adultes du langage du bébé contribue au développement du langage. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, les chercheurs émettent l’hypothèse que les mécanismes sophistiqués de compréhension du langage des adultes pourraient améliorer l’acquisition du langage chez les enfants.

Comprendre comment les adultes interprètent le discours des enfants est un aspect relativement inexploré de la recherche sur l'acquisition du langage. Les études antérieures se sont principalement concentrées sur la manière dont les enfants apprennent la langue, négligeant le rôle des capacités d'écoute des adultes. Cette étude comble cette lacune en étudiant l’interaction entre les dynamiques de communication des enfants et des adultes.

Dans l’ensemble, cette recherche met en évidence la capacité remarquable des adultes à donner un sens au vocabulaire limité des jeunes enfants. En tenant compte du contexte conversationnel et des erreurs de prononciation courantes, les adultes fournissent des commentaires cruciaux qui aident les bébés dans leur parcours d’acquisition du langage.

FAQ:

Q : Comment les adultes interprètent-ils le discours de bébé ?

R : Les adultes interprètent le discours du bébé en s'appuyant sur le contexte conversationnel et sur leur connaissance des erreurs de prononciation courantes faites par les enfants.

Q : Comment les chercheurs étudient-ils l’interaction entre la communication entre enfants et adultes ?

R : Les chercheurs combinent des modèles informatiques sur la façon dont les enfants apprennent la langue avec des modèles sur la façon dont les adultes réagissent à ce que disent les enfants.

Q : La compréhension qu'ont les adultes du langage de bébé contribue-t-elle à l'acquisition du langage chez les enfants ?

R : Bien que cela ne soit pas confirmé, les chercheurs émettent l'hypothèse que la compréhension par les adultes du langage bébé peut améliorer l'acquisition du langage chez les jeunes enfants.

Q : Quels facteurs améliorent l'interprétation par les adultes du discours des enfants ?

R : L’interprétation des adultes s’améliore lorsqu’ils ont accès au contexte conversationnel et à la connaissance des erreurs de prononciation courantes.

Q : En quoi la compréhension par les adultes du langage bébé profite-t-elle aux bébés ?

R : L'interprétation par les adultes du langage du bébé fournit des informations précieuses qui aident les bébés à acquérir le langage.