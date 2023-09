Des relevés aériens révèlent un déclin à long terme du nombre de dugongs le long de la Grande Barrière de Corail

By

Une récente étude aérienne menée par des chercheurs de l'Université James Cook a montré un déclin clair et constant du nombre de dugongs le long d'une partie importante de la Grande Barrière de Corail. Ce programme de surveillance de longue durée, mené tous les cinq ans depuis les années 1980, fournit des informations précieuses sur les tendances démographiques de cette espèce vulnérable.

L'enquête, menée en novembre, a confirmé un déclin à long terme de la population de dugongs sur une étendue d'environ 1200 2.3 km de côte, de Mission Beach au sud jusqu'à Bundaberg. Les chercheurs estiment les pertes annuelles de ce mammifère marin herbivore, surnommé « la vache des mers », à environ 2005 % depuis XNUMX.

Ce déclin du nombre de dugongs est préoccupant, d’autant plus que la Grande Barrière de Corail abrite l’une des plus grandes populations de dugongs au monde. Leurs aires d'alimentation dans les herbiers marins sont classées parmi les valeurs du patrimoine mondial de la région. Le déclin des populations de dugongs dans la partie sud de la Grande Barrière de Corail est particulièrement préoccupant, avec peu de veaux observés et seulement deux couples mère-petit aperçus dans la région de Gladstone.

L'enquête a également mis en évidence un déclin significatif de la population de dugongs dans la baie d'Hervey, estimé à 5.7 pour cent par an depuis 2005. Cependant, cette estimation pourrait avoir été affectée par les graves inondations de l'année dernière, qui ont entraîné la perte d'herbiers marins dans la région. On espère que les herbiers marins pourront commencer à se rétablir, car il existe des premiers signes prometteurs de régénération.

Le déclin du nombre de dugongs souligne l’urgence de s’attaquer aux principales menaces qui pèsent sur leur habitat, notamment la mauvaise qualité de l’eau et le changement climatique. Les chercheurs soulignent la nécessité de protéger les herbiers marins, en particulier ceux situés dans les eaux plus profondes. Comprendre et préserver ces habitats est crucial pour assurer la survie à long terme de la population de dugongs.

Le gouvernement fédéral soutient les travaux de relevé aérien, reconnaissant son importance dans la surveillance et la protection de cette espèce vulnérable et de son habitat. Un financement supplémentaire a été alloué pour poursuivre les recherches dans la baie d'Hervey l'année prochaine afin de surveiller le rétablissement des dugongs dans la région.

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête rappellent le besoin urgent d’efforts de conservation pour sauvegarder la population de dugongs et le délicat écosystème de la Grande Barrière de Corail.

Sources:

– Université James Cook

– PAA 2023