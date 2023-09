Un déclin à long terme du nombre de dugongs sur la moitié de la Grande Barrière de Corail

By

Un programme de surveillance à long terme mené par l'Université James Cook a révélé un déclin significatif du nombre de dugongs le long de la Grande Barrière de Corail. Des relevés aériens sont effectués tous les cinq ans depuis les années 1980 pour surveiller les espèces vulnérables. Les données les plus récentes de novembre confirment un net déclin de la population le long d’un littoral de 1200 XNUMX km allant de Mission Beach à Bundaberg.

Les pertes annuelles de dugongs ont été estimées à 2.3 pour cent depuis 2005, ce qui pose des défis supplémentaires aux efforts du gouvernement fédéral pour protéger le récif et empêcher qu'il ne soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. La Grande Barrière de Corail abrite une importante population de dugongs et ses aires d'alimentation en herbiers marins sont considérées comme une valeur vitale du patrimoine mondial.

Le déclin du nombre de dugongs est particulièrement préoccupant dans la partie sud du récif, qui s'étend des Whitsundays à Bundaberg. Quelques veaux ont été repérés dans cette région, et seulement deux couples mère-petit ont été observés dans la région de Gladstone. Chris Cleguer, chercheur principal sur les dugongs au Centre de recherche sur les eaux tropicales et les écosystèmes aquatiques de l'université, souligne la nécessité de s'attaquer de toute urgence aux menaces qui pèsent sur les dugongs.

Les travaux d'enquête ont indiqué que le plus grand déclin de la population s'est produit dans la baie d'Hervey, estimé à 5.7 pour cent par an depuis 2005. Cependant, de graves inondations l'année dernière pourraient avoir affecté l'exactitude de cette estimation en provoquant la perte d'herbiers marins dans la région. Malgré cela, on espère que les herbiers marins commencent à rebondir, les chercheurs surveillant la situation de près.

Le déclin du nombre de dugongs souligne l’importance de protéger les herbiers marins contre les principales menaces telles que la mauvaise qualité de l’eau et le changement climatique. Cela souligne également l’importance de comprendre et de préserver les habitats des herbiers marins des eaux plus profondes. Le gouvernement fédéral soutient les travaux de relevé aérien visant à surveiller la population de dugongs.

Source : PAA 2023