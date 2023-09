Le déclin à long terme du nombre de dugongs sur la Grande Barrière de Corail suscite des inquiétudes

By

Des chercheurs de l'Université James Cook mènent des relevés aériens tous les cinq ans depuis les années 1980 pour surveiller la population de dugongs, une espèce vulnérable, au large des côtes du Queensland. Les dernières données des vols de novembre confirment un déclin clair et constant de la population le long d'environ 1200 XNUMX km de côtes, de Mission Beach à Bundaberg.

Les enquêtes estiment que la perte annuelle de ces brouteurs d'herbes marines a été d'environ 2.3 pour cent depuis 2005. Cette baisse du nombre de dugongs est particulièrement préoccupante pour le gouvernement fédéral, qui s'efforce d'empêcher la Grande Barrière de corail d'être classée sur la liste mondiale. Site patrimonial en péril. Le récif abrite l'une des plus grandes populations de dugongs au monde et ses aires d'alimentation en herbiers marins sont reconnues comme une valeur du patrimoine mondial.

Le chercheur principal du Centre de recherche sur les eaux tropicales et les écosystèmes aquatiques de l'université, Chris Cleguer, souligne que la partie sud de la Grande Barrière de Corail, qui s'étend des Whitsundays à Bundaberg, est particulièrement préoccupante en raison du déclin observé du nombre global de dugongs. L'enquête a également révélé très peu de veaux dans cette région, avec seulement deux couples mère-petit observés dans la région de Gladstone.

Les travaux d'enquête ont indiqué que le déclin de la population le plus prononcé s'est produit dans la baie d'Hervey, estimé à 5.7 pour cent par an depuis 2005. Cependant, cette estimation pourrait avoir été influencée par les graves inondations de l'année dernière, qui ont entraîné la perte de la plupart des herbiers marins de la région. . Le Dr Cleguer suggère que certains dugongs pourraient être morts de faim, tandis que d'autres pourraient avoir migré vers des habitats proches de Gladstone à la recherche de nourriture.

Bien que le déclin de la population de la baie d'Hervey puisse être temporaire, l'étude souligne l'importance de préserver et de comprendre les habitats des herbiers marins, en particulier ceux des eaux plus profondes. Il y a des signes encourageants selon lesquels les herbiers marins commencent à se rétablir, et des recherches supplémentaires financées par le gouvernement fédéral auront lieu l'année prochaine pour surveiller la population de la baie d'Hervey.

Les résultats de l'enquête indiquent l'urgence de protéger les herbiers marins contre les principales menaces telles que la mauvaise qualité de l'eau et le changement climatique. Faire face à ces menaces et préserver les habitats critiques est crucial pour la survie à long terme des dugongs et la santé globale de la Grande Barrière de Corail.

