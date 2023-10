La danse complexe entre les systèmes nerveux et immunitaire : aperçus de l'axe neuro-immunitaire

Bien qu’ils soient des entités distinctes, les systèmes nerveux et immunitaire entretiennent une relation d’interdépendance complexe. Cette danse complexe entre les deux systèmes, connue sous le nom d’axe neuro-immunitaire, joue un rôle crucial dans l’orchestration de divers processus physiologiques dans le cerveau, la peau et le tractus gastro-intestinal. La communication entre les cellules de ces systèmes a fasciné des scientifiques comme Isaac Chiu, immunobiologiste à la Harvard Medical School.

Les recherches de Chiu se sont concentrées sur la découverte des interactions complexes entre les cellules T, les microglies et les bactéries dans le contexte de la neurodégénérescence, des infections cutanées bactériennes et des infections microbiennes telles que la méningite, le charbon et la colite. Ses découvertes ont mis en lumière de nouveaux mécanismes de douleur et d’inflammation, révélant le rôle des neurones, des cellules immunitaires et des microbes dans ces processus.

La douleur, capacité fondamentale du corps à détecter le danger, est étroitement associée au système immunitaire. Les neurones nocicepteurs, responsables de la médiation de la douleur, interagissent avec les cellules immunitaires via une diaphonie bidirectionnelle. Les cellules immunitaires produisent des substances qui peuvent affecter directement les nerfs, les rendant plus sensibles à la douleur. À leur tour, les nocicepteurs stockent des neuropeptides que les cellules immunitaires peuvent détecter, influençant ainsi leur comportement.

L'équipe de recherche de Chiu s'est concentrée sur les neuropeptides comme le peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP) et leur interaction avec les cellules immunitaires, en particulier les macrophages, les neutrophiles, les monocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. L’équipe a découvert que les interactions entre ces neuropeptides et les récepteurs des cellules immunitaires peuvent affecter la production de cytokines, la polarisation des macrophages, le recrutement des neutrophiles et les réponses des lymphocytes T. Ces neuropeptides jouent de puissants rôles régulateurs dans l’immunité.

Dans le contexte des infections microbiennes, l'équipe de Chiu a découvert des informations fascinantes sur la manière dont les fibres douloureuses peuvent être détournées par des bactéries. Par exemple, dans la méningite causée par Streptococcus pneumoniae et Streptococcus agalactiae, ces agents pathogènes activent les neurones nocicepteurs grâce à une toxine porogène appelée pneumolysine. Cette activation entraîne la production de CGRP, qui à son tour supprime la production de cytokines protectrices par les macrophages, permettant ainsi aux bactéries de survivre et d'envahir plus facilement le cerveau.

Grâce à leurs recherches, Chiu et son équipe ont pu manipuler l'axe neuro-immunitaire dans des modèles animaux pour améliorer la capacité du système immunitaire à combattre les infections bactériennes comme la méningite. En ciblant des interactions moléculaires spécifiques et en utilisant des approches in vivo et in vitro, ils ont acquis une meilleure compréhension de l'interaction complexe entre les neurones, les cellules immunitaires et les microbes.

Cette recherche a des implications significatives pour les stratégies thérapeutiques. En ciblant les voies de la douleur, comme le blocage du CGRP, il pourrait être possible d’améliorer les réponses immunitaires contre les infections. La compréhension de l’axe neuro-immunitaire ouvre un tout nouveau domaine de possibilités pour traiter diverses maladies et infections.

