Décrypter les interactions des ondes gravitationnelles dans les collisions de trous noirs

Les scientifiques soutenus par l'Office of Science du ministère de l'Énergie et d'autres agences fédérales s'efforcent de mieux comprendre les ondes gravitationnelles générées par les collisions de trous noirs. Les ondes gravitationnelles, prédites par Albert Einstein en 1916, n’ont été directement détectées qu’en 2015 au Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

Lorsque deux trous noirs massifs entrent en collision, l’impact est si énorme qu’il provoque des ondulations dans l’espace-temps. Ces ondulations sont appelées ondes gravitationnelles. Pour simuler et étudier avec précision ces collisions, les scientifiques utilisent des simulations informatiques complexes qui incluent l'ensemble du processus, depuis la spirale initiale les uns vers les autres jusqu'à la fusion et la formation d'un trou noir déformé.

Dans le passé, les modèles n’incluaient pas l’influence ou l’interaction des ondes gravitationnelles entre elles. Cependant, les chercheurs soupçonnaient que ces modèles n’étaient pas précis. Ils pensaient que les collisions de trous noirs provoqueraient une interaction des ondes les unes avec les autres, donnant lieu à de nouvelles ondes de fréquences différentes.

Une équipe de chercheurs de Caltech, de l’Université Columbia, de l’Université du Mississippi, de l’Université Cornell et de l’Institut Max Planck de physique gravitationnelle ont mené une analyse plus détaillée des résultats numériques de ces simulations. Ils ont trouvé des preuves d’ondes gravitationnelles interagissant les unes avec les autres, conduisant à la création d’ondes plus petites, plus chaotiques et imprévisibles avec des fréquences indépendantes. En intégrant ces interactions dans les modèles, les scientifiques peuvent interpréter les données avec plus de précision et améliorer la précision des simulations.

Plus ces modèles deviennent précis, plus ils peuvent aider les scientifiques à comprendre les observations réelles de LIGO. De plus, en étudiant les interactions des ondes gravitationnelles lors des collisions de trous noirs, les chercheurs peuvent étudier plus en détail si la relativité générale, la théorie de la gravité d'Einstein, explique avec précision le comportement des trous noirs.

Bien que les ondes gravitationnelles nous soient directement indétectables, les données et les modèles créés par les scientifiques continuent d’élargir nos connaissances sur ces phénomènes extraordinaires. Les recherches en cours ouvrent la porte à une compréhension plus approfondie des trous noirs et des principes fondamentaux de l’espace-temps.

