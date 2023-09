Les couches symétriques de la galaxie Shell NGC 3923

Cette image capturée par la Dark Energy Camera (DECam), développée par le Département américain de l'Énergie (DOE), met en valeur la structure unique de NGC 3923, une galaxie coquille. Les galaxies coquilles sont un type de galaxie elliptique caractérisée par des coquilles concentriques qui constituent leurs halos galactiques. NGC 3923, située dans la constellation de l'Hydre, se trouve à environ 70 millions d'années-lumière de la Terre et 150,000 XNUMX années-lumière de diamètre.

On pense que les galaxies coquilles comme NGC 3923 se sont formées à la suite de fusions entre de plus grandes galaxies spirales et des galaxies plus petites. Dans ce processus, le champ gravitationnel de la plus grande galaxie éloigne progressivement les étoiles du disque de la plus petite galaxie, les faisant se mélanger avec le halo externe de la plus grande galaxie. Ce mélange forme des bandes concentriques, ou coquilles, rappelant les couches d'un oignon. Une analogie simple pour ce processus consiste à ajouter une goutte de colorant alimentaire dans un bol de pâte et à le remuer lentement, en regardant la goutte s'étirer en spirale.

NGC 3923 est particulièrement exceptionnelle car elle possède la plus grande coquille connue parmi les galaxies à coquille observées. Il possède également le plus grand nombre de coques et le plus grand rapport entre les rayons des coques les plus externes et les plus internes. Une étude de 2016 a suggéré que NGC 3923 pourrait avoir jusqu'à 42 coquilles distinctes, les coquilles les plus externes se formant en premier et les coquilles les plus internes se formant plus tard, à mesure que le processus de fusion des galaxies ralentissait.

En plus de présenter NGC 3923, cette image capture également un amas de galaxies massif à proximité, présentant le phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle. La lentille gravitationnelle se produit lorsque l’attraction gravitationnelle d’un objet massif courbe la lumière provenant d’un objet plus éloigné, créant ainsi des images déformées et agrandies. Cela fournit aux astronomes des informations précieuses sur la répartition de la matière dans l’univers.

Dans l’ensemble, les couches symétriques de NGC 3923 en font un exemple fascinant de galaxie coquille qui offre aux astronomes une compréhension plus approfondie de l’évolution galactique et de la dynamique des fusions galactiques.

