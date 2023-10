L'impact de la coopération énergétique sino-russe sur les objectifs climatiques de la Chine

Le récent renforcement de la coopération énergétique entre la Chine et la Russie a soulevé des questions sur son engagement à transitionner vers la neutralité carbone d'ici 2060. Les Perspectives énergétiques mondiales 2023 de l'Agence internationale de l'énergie prévoient une baisse de la consommation de gaz, en particulier de gaz russe, ainsi qu'une baisse de la consommation de pétrole et de gaz. consommation en Chine après 2030 et 2040, respectivement. Cependant, la Chine a importé des quantités records de pétrole russe et a exprimé son intérêt pour le gazoduc Power of Siberia 2.

En augmentant ses importations de combustibles fossiles russes bon marché, la Chine peut bénéficier de combustibles bon marché tout en augmentant ses propres opportunités d’exportation. Cela a suscité des inquiétudes quant à la dépendance de la Chine aux combustibles fossiles et à sa capacité à atteindre ses objectifs climatiques. Malgré les projections du World Energy Outlook, l'intensification de la coopération énergétique avec la Russie suggère que la transition de la Chine vers la neutralité carbone pourrait se heurter à des défis.

Il est important de considérer les préoccupations de la Chine en matière de sécurité énergétique dans ce contexte. Diversifier ses fournisseurs d’énergie en s’appuyant davantage sur les combustibles fossiles russes aide la Chine à atténuer les vulnérabilités de sa chaîne d’approvisionnement énergétique. Cependant, cette stratégie pourrait entraver les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à la transition vers des sources d’énergie plus propres.

Même si la Chine a fait des progrès significatifs dans le déploiement des énergies renouvelables, sa dépendance aux combustibles fossiles, notamment russes, constitue une menace pour ses objectifs climatiques à long terme. Concilier sécurité énergétique et engagements climatiques sera un défi majeur pour la Chine dans les années à venir.

