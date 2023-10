By

John Finnerty, membre retraité d'An Garda Siochana, est récemment décédé à l'âge de 91 ans. Sa mort rappelle une époque révolue du maintien de l'ordre et met en lumière l'évolution du paysage des forces de l'ordre.

Ayant rejoint An Garda Siochana dans les années 1980 et transféré à la gare de Blarney Garda à Cork, l'auteur se souvient de sa première rencontre avec John Finnerty, un officier expérimenté proche de la retraite. Malgré leur temps limité ensemble, l'auteur a trouvé que Finnerty était un mentor exceptionnel et une véritable incarnation de ce que signifiait maintenir l'ordre dans une petite communauté.

En repensant à leurs expériences partagées, l'auteur se souvient de la simplicité et du plaisir du maintien de l'ordre dans les temps anciens. Cependant, il devient évident que l'aspect administratif du travail était fastidieux, avec un système papier en place. Chaque plainte ou incident devait être consigné dans des rapports écrits, diffusés à différents niveaux et méticuleusement conservés dans de nombreux registres. Il s’agissait d’un casse-tête organisationnel qui persistait même avec les progrès de la technologie.

Aujourd'hui, les membres d'An Garda Siochana se retrouvent toujours accablés par la paperasse et les tâches administratives, malgré la disponibilité des technologies modernes. La frustration parmi les membres de la base s'est accrue, en particulier avec l'introduction récente du système à quatre équipes, conduisant à un manque de visibilité et à une augmentation de la violence de rue. Ceci, associé au décalage entre le commissaire Drew Harris et les agents de première ligne, a déclenché des débats sur l’orientation de l’organisation.

L'auteur réfléchit aux changements dans l'engagement communautaire, alors que les unités de police communautaire ont été épuisées pour s'adapter à de nouveaux changements. Le résultat est une perte potentielle des relations étroites entre les forces de l’ordre et les communautés qu’elles servent.

En conclusion, le décès de John Finnerty sert de réflexion sur le monde changeant d'An Garda Siochana. Même si des progrès ont été réalisés, des défis continuent de surgir, soulignant la nécessité d'un équilibre entre les tâches administratives et l'efficacité des services policiers.

