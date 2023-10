Des astronomes étudient une étoile morte dans un cimetière cosmique

By

Les astronomes ont fait une découverte importante en étudiant une étoile morte au centre d'une nébuleuse planétaire située dans l'amas d'étoiles ouvert Messier 37, à environ 4,500 XNUMX années-lumière de la Terre. Cette naine blanche, entourée d’un nuage d’épaves stellaires, de gaz et de poussière, donne aux scientifiques un aperçu de la façon dont elle est morte et de ce à quoi pourrait ressembler notre propre système solaire dans le futur.

Lorsque le Soleil manquera de combustible pour ses processus de fusion nucléaire, il se transformera en une géante rouge, consommant les planètes intérieures et devenant finalement une nébuleuse planétaire. En étudiant une étoile morte au sein de Messier 37, les scientifiques peuvent mieux comprendre comment des étoiles du même âge mais de masses variables évoluent et meurent. Ce cluster constitue un laboratoire cosmique parfait pour tester les théories de l’évolution stellaire.

L'équipe d'astronomes a utilisé le Gran Telescopio Canarias sur l'île de La Palma dans les îles Canaries pour étudier la naine blanche. Ils ont déterminé qu’elle possède actuellement environ 85 % de la masse du soleil, ce qui indique que l’étoile qui est morte pour la créer avait une masse équivalente à 2.8 fois celle du soleil. La naine blanche manque également d’hydrogène à sa surface, ce qui suggère qu’elle a peut-être subi un événement violent dans le passé.

L'étude de la relation de masse initiale-finale, la relation entre la masse de naissance et la masse de mort d'une étoile, est cruciale pour comprendre la durée de vie et la phase finale d'une étoile. Les informations recueillies grâce à ces études peuvent aider à déterminer si une étoile deviendra une naine blanche, une étoile à neutrons ou éventuellement un trou noir. Cela peut également aider à déterminer si une étoile mourante déclenchera une supernova, répandant de la matière dans l’univers et devenant les éléments constitutifs de la prochaine génération d’étoiles.

Comprendre l’évolution chimique des galaxies et de l’univers entier repose sur les connaissances acquises grâce à l’étude des restes stellaires et de leur environnement. Cette recherche a été publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics.

