Mission Chandrayaan-3 : un voyage gelé touche à sa fin

La mission indienne Chandrayaan-3, visant à explorer le pôle sud de la Lune, semble avoir pris fin. Après avoir enduré une nuit lunaire glaciale qui a duré deux semaines, l'atterrisseur et le rover n'ont pas répondu aux tentatives de communication de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Malgré ce revers, la mission peut toujours être considérée comme un succès, car il s'agit du premier atterrissage réussi d'un vaisseau spatial dans la région du pôle sud de la Lune.

L’importance de cette réussite réside dans le fait que le pôle sud contient de grandes quantités d’eau gelée dans son cratère ombragé en permanence. Cette ressource précieuse est cruciale pour les futures missions lunaires et l’établissement de bases par les astronautes. Chandrayaan-3 est également le premier atterrissage réussi par l'ISRO d'un rover et d'un atterrisseur sur la Lune, après le crash de son prédécesseur, Chandrayaan-2.

On espérait que la lumière du soleil du nouveau jour lunaire redonnerait vie à l'atterrisseur et au rover, qui avaient été mis en mode veille pendant la nuit. Cependant, à mesure que les heures passent, les chances de leur réveil diminuent. Les températures extrêmement basses de la nuit lunaire, atteignant jusqu'à -250 °C (-418 °F), constituent un défi de taille pour le vaisseau spatial. La petite batterie du rover, d'une capacité de 10 ampères-heures, a été complètement chargée avant la nuit et les panneaux solaires ont été positionnés pour recevoir la lumière des étoiles. L'atterrisseur, équipé d'une batterie de 62.5 ampères-heure, a également été préparé pour le jour lunaire.

Les efforts de l'ISRO pour rétablir la communication avec l'atterrisseur et le rover ont jusqu'à présent échoué. La logique autonome préchargée sur les deux véhicules devrait leur redonner vie une fois que la production solaire sera suffisante, à condition qu’ils aient survécu aux dures conditions de la nuit lunaire. Cependant, les composants du vaisseau spatial n’ont pas été conçus pour résister à des températures aussi extrêmes, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur capacité à fonctionner.

L'espoir de l'ISRO repose en partie sur le succès de la mission chinoise Chang'e 4, qui a atterri sur la face cachée de la Lune et s'est réveillée avec succès à plusieurs reprises. Néanmoins, le sort de Chandrayaan-3 reste incertain, car l'émetteur de l'atterrisseur doit prouver sa fonctionnalité pour confirmer la poursuite de la mission.

Dans le cas où la mission serait effectivement terminée, l'importance de Chandrayaan-3 en tant que premier vaisseau spatial à atterrir dans la région du pôle sud de la Lune restera une étape importante dans l'exploration lunaire.

