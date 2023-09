Un site furtif en solo et une baignade relaxante dans la rivière : jour 145 sur le sentier des Appalaches

By

Au jour 145 du sentier des Appalaches, le randonneur a eu une nuit de sommeil réparatrice et s'est réveillé à 9 h 35 en se sentant reposé. Après avoir profité d'une matinée tranquille sur leur site furtif en solo, ils ont commencé leur randonnée avec une boisson énergisante monstrueuse au petit-déjeuner. Avec un sac plus léger et un boost de caféine, ils étaient de bonne humeur au moment de se lancer sur le sentier.

Le randonneur avait encore une colline de 4 km à conquérir avant une longue descente le matin. Ils progressaient vers leur objectif de conquérir les 48 sommets du New Hampshire dépassant 4,000 19 pieds. À ce stade, ils avaient déjà atteint XNUMX de ces sommets.

Au cours de sa randonnée, le randonneur a aimé écouter un livre audio et espérait le terminer bientôt. Ils prévoyaient de commencer « The Maine Woods » de Thoreau en se promenant dans les forêts du Maine. Une rencontre fortuite avec d'autres randonneurs le long de la rivière Androscoggin a conduit à une baignade rafraîchissante dans l'eau. Ils ont passé du temps à discuter avec leurs camarades randonneurs et ont même regardé une bande-annonce sur YouTube d'un film intitulé "Kung Fury".

De retour sur le sentier vers 3 heures, le randonneur a rencontré des visages familiers qu'il n'avait pas vus depuis le CNO. Ils ont réfléchi aux plus de 1,500 XNUMX milles de sentier qu'ils avaient parcourus depuis leur dernière réunion. Malgré un détour dû à la crue de la rivière, le randonneur a trouvé un emplacement furtif approprié pour une tente au sommet d'une montagne. Ils ont apprécié un dîner simple au coin du feu, composé de cheddar fort du Vermont, de bâtonnets de salami et de bœuf, de chia mio et de bonbons. Pour compléter leur alimentation, ils ont également pris des bonbons gélifiés multivitaminés.

Alors que le randonneur s'installait pour la nuit, il espérait pouvoir démarrer tôt le lendemain. Leur objectif était d'atteindre Speck Pond et le refuge voisin, marquant ainsi leur entrée dans l'état final du sentier : le Maine. Ce serait un voyage de 21 milles, les rapprochant de l’accomplissement de leur aventure de randonnée.

Sources:

– Archives d'aventure – https://adventurearchives.org/

– Le Trek – https://thetrek.co/