Nouvelle découverte en physique expérimentale des particules : explorer les profondeurs de l’univers

31 octobre 2023

Le professeur distingué de physique David B. Tanner est devenu un pionnier dans le domaine de la physique expérimentale des particules, remportant le prestigieux prix WKH Panofsky 2024 décerné par l'American Physical Society (APS). Les contributions innovantes de Tanner au domaine de l'exploration scientifique lui ont valu cette prestigieuse distinction.

La réputation exceptionnelle de Tanner au sein de la communauté scientifique témoigne de son dévouement et de sa passion pour repousser les limites de la connaissance. Au cours de son illustre carrière, qui a débuté lorsqu'il a rejoint le prestigieux corps professoral de l'Université de Floride (UF) en 1982, il a non seulement excellé en tant qu'éducateur et mentor estimé, mais a également fait preuve d'un leadership visionnaire en tant que directeur du département.

Tout au long de sa carrière, Tanner a réalisé des progrès significatifs dans l'étude des axions de la matière noire, un concept qui a captivé la communauté des physiciens en raison de son potentiel à résoudre des énigmes de longue date en physique nucléaire et de son rôle potentiel dans la formation de la matière noire au sein de la matière noire. univers. En collaboration avec ses collègues, Tanner a dirigé les efforts visant à détecter ces particules insaisissables, ouvrant ainsi de nouvelles voies d'exploration et de découverte.

Par une tournure fortuite des événements en 1983, le physicien de l'UF, Pierre Sikivie, a approché Tanner et son collègue Neil Sullivan avec une nouvelle méthode qu'il avait inventée pour rechercher des axions dans le halo de matière noire de notre galaxie. Bien que Tanner et Sullivan se soient initialement concentrés sur la physique de la matière condensée, ils ont relevé avec enthousiasme le défi de Sikivie et ont uni leurs forces dans la recherche des axions.

Leurs efforts de collaboration ont abouti à la création d’une initiative phare sur la matière noire à l’UF. Ensemble, ils ont conçu et construit un appareil pionnier connu sous le nom d'Axion Dark Matter eXperiment (ADMX), qui a depuis évolué vers une collaboration internationale à grande échelle dont le siège est à l'Université de Washington.

Le succès d'ADMX peut être attribué au détecteur révolutionnaire initialement conçu par Tanner et ses collègues. Équipé d’une électronique supraconductrice quantique de pointe, ce détecteur est entré dans l’histoire en 2018 en tant que première expérience capable « d’écouter » les signaux distincts émis par les axions de la matière noire. Cet exploit a marqué le début d’une recherche définitive de ces particules insaisissables.

L'impact des travaux de Tanner s'étend au-delà du domaine de la recherche sur les axions. Ses contributions couvrent un large éventail de domaines, notamment les propriétés optiques des matériaux et l'astronomie des ondes gravitationnelles. Comme le déclare le professeur et directeur du département de physique Stephen Hagen, « le professeur Tanner a eu un impact considérable non seulement dans ses travaux sur les axions, mais dans de multiples domaines de la physique. »

Tanner partage l'honneur de recevoir le prix WKH Panofsky avec son estimé collègue Leslie J. Rosenberg, professeur émérite à l'Université de Washington et scientifique principal de l'ADMX. Ensemble, ils ont été reconnus pour leurs efforts pionniers dans la combinaison des techniques de cavité micro-ondes, de détection quantique supraconductrice et de technologie cryogénique pour créer l'haloscope axion moderne. Leurs travaux révolutionnaires ont démontré une sensibilité expérimentale aux modèles hautement prioritaires d’axions en tant que matière noire potentielle.

Malgré ses réalisations, Tanner reste ancré et met l’accent sur la nature collaborative de la découverte scientifique. Alors qu’il continue de rechercher des axions, d’explorer de nouvelles voies d’expérimentation sur la matière condensée et de se plonger dans la recherche sur les ondes gravitationnelles, Tanner reconnaît que la persévérance patiente et le soutien de ses collègues sont essentiels pour percer les mystères de notre univers.

FAQ

Qu'est-ce que le prix WKH Panofsky ?

Le prix WKH Panofsky est une récompense estimée décernée par l'American Physical Society (APS) aux personnes qui ont apporté des contributions significatives au domaine de la physique expérimentale des particules. Il porte le nom de Wolfgang Panofsky, un physicien des particules renommé qui a laissé un impact durable sur la communauté scientifique.

Que sont les axions de la matière noire ?

Les axions de la matière noire sont des particules hypothétiques qui ont suscité un intérêt considérable dans le domaine de la physique. On suppose qu’ils pourraient expliquer tout ou partie de la mystérieuse matière noire qui imprègne l’univers.

Qu'est-ce que l'expérience Axion Dark Matter (ADMX) ?

L’Axion Dark Matter eXperiment (ADMX) est une initiative scientifique révolutionnaire conçue pour détecter les axions de la matière noire. Il implique une collaboration internationale de chercheurs et son siège est à l'Université de Washington. L'expérience utilise un détecteur sophistiqué initialement conçu par le professeur David B. Tanner et ses collègues.

Quelle est l’importance de détecter les axions de la matière noire ?

La détection des axions de la matière noire fournirait des informations inestimables sur la composition et la nature de la matière noire, qui reste l'un des plus grands mystères de l'astrophysique et de la cosmologie. Percer les secrets de la matière noire pourrait potentiellement révolutionner notre compréhension de l'univers et de sa formation.