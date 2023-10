Des chercheurs utilisent des données infrarouges pour améliorer la mission de la NASA sur l'astéroïde Dinkinesh

By

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l'Université de l'Arizona a exploité des données infrarouges vieilles de 13 ans pour fournir des estimations actualisées de la taille et de l'albédo de l'astéroïde Dinkinesh. Ces mesures raffinées sont cruciales pour soutenir la mission Lucy de la NASA, qui devrait rencontrer Dinkinesh le 1er novembre.

L'objectif principal de la mission Lucy de la NASA est d'explorer la population d'astéroïdes troyens Jupiter, qui sont de petits corps partageant une orbite avec la géante gazeuse. Cependant, avant d'atteindre l'orbite de Jupiter, le vaisseau spatial passera à seulement 265 milles de la surface de Dinkinesh. Cette rencontre rapprochée avec l'astéroïde offre une opportunité unique à la mission Lucy d'affiner ses systèmes et procédures en vue de futures rencontres avec des astéroïdes.

Les chercheurs ont utilisé les données collectées par le Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de la NASA, qui a scanné par hasard Dinkinesh lors de sa mission principale en 2010. Les observations, bien que faibles, ont permis à l'équipe d'identifier le signal infrarouge de Dinkinesh et d'empiler plusieurs expositions pour améliorer le signal. rapport bruit/bruit.

Cette nouvelle analyse a affiné la taille et l'albédo de Dinkinesh, suggérant qu'il a un diamètre d'environ XNUMX mètres et un albédo compatible avec les astéroïdes pierreux (de type S). Ces informations sont précieuses pour comprendre la nature des objets géocroiseurs et les dangers potentiels qu’ils peuvent présenter.

De plus, l'utilisation des données WISE dans l'étude de Dinkinesh montre la polyvalence de la mission au-delà de son objectif initial. Initialement destiné à créer une carte infrarouge de l'univers couvrant tout le ciel, WISE s'est avéré inestimable pour détecter et suivre les astéroïdes et les comètes qui s'aventurent à proximité de l'orbite terrestre.

Les enseignements tirés de l’étude de Dinkinesh, le plus petit astéroïde de la ceinture principale étudié de près, pourraient avoir des implications considérables. Comprendre ces petits astéroïdes de la ceinture principale pourrait faire la lumière sur la formation des astéroïdes géocroiseurs et leurs origines.

Pour l'avenir, le Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor) de la NASA devrait prendre le relais de WISE et continuer à scanner le ciel dans les longueurs d'onde infrarouges à la recherche d'astéroïdes et de comètes difficiles à trouver. L'équipe de recherche estime que les mêmes techniques utilisées pour améliorer les observations WISE pourraient renforcer les capacités de NEO Surveyor, améliorant ainsi notre capacité à détecter et à suivre des objets potentiellement dangereux.

En capitalisant sur la richesse des données infrarouges, les scientifiques et les agences spatiales peuvent affiner notre compréhension des astéroïdes et de leurs propriétés, ouvrant ainsi la voie à l’exploration future et à la défense planétaire.

FAQ

Q : Qu'est-ce que la mission Lucy de la NASA ?

R : La mission Lucy de la NASA vise à explorer la population d'astéroïdes troyens de Jupiter, qui sont de petits objets partageant l'orbite de Jupiter.

Q : Comment les chercheurs ont-ils mesuré la taille et l’albédo de l’astéroïde Dinkinesh ?

R : Les chercheurs ont utilisé des données infrarouges vieilles de 13 ans provenant du vaisseau spatial WISE de la NASA pour affiner les estimations de la taille et de l'albédo de l'astéroïde Dinkinesh.

Q : Quelle est l’importance d’étudier Dinkinesh ?

R : L’étude de Dinkinesh, le plus petit astéroïde de la ceinture principale étudié de près, pourrait fournir des informations précieuses sur la formation des astéroïdes géocroiseurs et leurs origines.

Q : Comment WISE contribue-t-il à la détection des astéroïdes ?

R : Bien que la mission principale de WISE ait été de créer une carte infrarouge de l'univers, elle a joué un rôle essentiel dans la détection et le suivi des astéroïdes et des comètes qui s'approchent de l'orbite terrestre.

Q : Quel est l’avenir de la détection d’astéroïdes après WISE ?

R : Le NEO Surveyor de la NASA prendra le relais de WISE et continuera à scanner le ciel dans les longueurs d'onde infrarouges pour détecter et suivre les astéroïdes et les comètes, en utilisant potentiellement des techniques similaires utilisées dans cette étude.