Les données de WISE de la NASA améliorent la compréhension de la rencontre de la mission Lucy avec l'astéroïde Dinkinesh

La mission Lucy de la NASA est en route vers l'orbite de Jupiter et est sur le point d'avoir sa première rencontre avec l'astéroïde Dinkinesh. En préparation du survol, les chercheurs ont utilisé les données du Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de la NASA pour mettre à jour leurs estimations de la taille de l'astéroïde et de la réflectivité de sa surface. Cette nouvelle étude fournit des informations précieuses sur la nature des objets géocroiseurs.

La principale ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, abrite de nombreux astéroïdes, dont Dinkinesh. Puisque l'orbite de Dinkinesh le rapproche de la trajectoire de Lucy, cette rencontre est l'occasion pour la mission de tester ses systèmes et procédures. En gardant l'astéroïde dans le champ de vision des instruments scientifiques du vaisseau spatial alors qu'il survole à une vitesse remarquable de 10,000 XNUMX mph, l'équipe peut acquérir une expérience précieuse pour enquêter sur les astéroïdes troyens de Jupiter, qui sont de petits corps primitifs qui orbitent aux côtés de Jupiter.

L'étude récente, publiée dans Astrophysical Journal Letters par des chercheurs de l'Université de l'Arizona, a utilisé des données infrarouges de WISE vieilles de 13 ans. Bien que l'astéroïde Dinkinesh n'ait pas été détecté initialement par WISE en raison de son faible signal infrarouge, les chercheurs ont pu identifier 17 observations infrarouges de la région où le signal de Dinkinesh pouvait être vu. En alignant et en empilant les images, ils ont réussi à extraire le signal de l'astéroïde du bruit.

L'analyse des observations WISE a révélé que Dinkinesh a un diamètre d'environ XNUMX mètres et un albédo compatible avec les astéroïdes pierreux (de type S). Ces informations raffinées fournissent des connaissances précieuses sur ce type d’astéroïde et ses similitudes avec des objets géocroiseurs potentiellement dangereux. Comprendre la formation et l’origine des petits astéroïdes de la ceinture principale comme Dinkinesh peut fournir des informations précieuses sur la nature des astéroïdes géocroiseurs.

Pour l'avenir, le lancement du Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor) de la NASA est prévu pour la fin de 2027. Ce télescope spatial de nouvelle génération poursuivra le travail de NEOWISE, en balayant le ciel dans les longueurs d'onde infrarouges pour détecter et suivre les astéroïdes et les comètes. La technique utilisée pour découvrir des signaux faibles dans les observations WISE pourrait améliorer les capacités de NEO Surveyor.

FAQ:

Q : Quelle est la mission Lucy ?

R : La mission Lucy est une mission en cours de la NASA qui vise à étudier les astéroïdes troyens Jupiter, un groupe de petits corps primitifs en orbite autour de Jupiter.

Q : Qu’est-ce que l’astéroïde Dinkinesh ?

R : Dinkinesh est un astéroïde situé dans la ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il est remarquable car ce sera le premier astéroïde rencontré par le vaisseau spatial Lucy.

Q : Qu’est-ce que WISE ?

R : WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) est un vaisseau spatial de la NASA qui a été lancé en 2009 pour créer une carte infrarouge de l'univers de tout le ciel. Il a également été utilisé pour détecter et suivre des astéroïdes et des comètes.

Q : Qu’est-ce que l’albédo ?

R : L'albédo fait référence à la mesure de la réflectivité d'une surface. Dans le contexte des astéroïdes, cela donne aux scientifiques un aperçu de la composition et des propriétés de ces corps célestes.

Q : Qu’est-ce que NEO Surveyor ?

R : NEO Surveyor est une future mission de la NASA qui utilisera les longueurs d'onde infrarouges pour scanner le ciel à la recherche d'astéroïdes et de comètes proches de l'orbite terrestre. Il s'appuiera sur les travaux de NEOWISE et améliorera notre compréhension des objets géocroiseurs.