Des modèles océaniques régionaux basés sur des données sont essentiels à la planification, selon une étude sur la mer Rouge

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université des sciences et technologies King Abdullah (KAUST) a souligné l’importance d’incorporer des données régionales fines dans les modèles océaniques pour une planification et une prise de décision précises. L'étude s'est concentrée sur la région de la mer Rouge et a développé la première reconstruction historique précise de la circulation de la mer Rouge à l'aide d'un modèle océanique à haute résolution.

Les modèles océaniques mondiaux traditionnels utilisent des grilles grossières et sont incapables de fournir des analyses précises des petites mers régionales. Cette limitation a d’importantes implications financières et scientifiques, dans la mesure où les industries et les chercheurs s’appuient sur des données mondiales qui ne rendent pas compte des caractéristiques spécifiques des eaux régionales.

Pour résoudre ce problème, les chercheurs de KAUST ont intégré toutes les données satellitaires et océaniques in situ disponibles, en intégrant une bathymétrie améliorée et en utilisant une grille spatiale à haute résolution. Ils ont également affiné les paramètres de leur modèle océanique grâce à de nombreuses expériences de sensibilité. Le résultat a été une approche d’ensemble efficace sur le plan informatique, qui tenait compte des incertitudes et décrivait avec précision la physique de la mer Rouge.

La réanalyse de la mer Rouge a révélé de nouvelles caractéristiques de circulation actuelle, de température, de salinité et de comportement océanique qui n'étaient pas évidentes dans les modèles globaux. Il a reproduit avec précision les anomalies saisonnières, les variations interannuelles de la salinité et les tendances de la température et du niveau de la mer. Elle a notamment identifié un courant de transport à trois couches à travers le détroit de Bab-al-Mandab en été, qui avait déjà été simulé comme un transport à deux couches dans les modèles globaux.

Les résultats de cette étude démontrent l'importance de générer des modèles et des ensembles de données régionaux précis en utilisant des données locales pour la prise de décision, en particulier en ce qui concerne les mégadéveloppements en cours dans la région de la mer Rouge. L’étude met en évidence la valeur des modèles océaniques régionaux basés sur des données pour améliorer notre compréhension et nos prévisions des modèles et dynamiques climatiques régionaux.

Les travaux de l'équipe de recherche ont été publiés dans le Bulletin de l'American Mogenic Society.

Définitions:

– Réanalyse : processus d'utilisation d'un modèle numérique pour générer un nouvel ensemble de données sur les conditions climatiques passées en assimilant toutes les observations disponibles dans le modèle.

– Bathymétrie : Mesure de la profondeur de l’eau dans les océans, les mers ou les lacs.

– Approche d’ensemble : méthode qui combine plusieurs simulations de modèles pour fournir une représentation plus robuste et plus précise du système étudié.

