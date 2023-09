Le mystère de l’abondance des espèces dévoilé : nouvelles perspectives issues des observations de la biodiversité

Une étude récente menée par une équipe internationale de chercheurs a mis en lumière les tendances en matière d’abondance des espèces à travers le monde. Depuis plus d’un siècle, les scientifiques tentent de comprendre pourquoi certaines espèces sont communes alors que d’autres sont rares. Cette étude, publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution, a utilisé les données du Global Biodiversity Information Facility (GBIF) et analysé plus d'un milliard d'observations d'espèces de 1 à 1900.

Les chercheurs ont découvert que les modèles d’abondance des espèces variaient selon les différents groupes d’espèces. Pour les groupes bien surveillés comme les oiseaux, une tendance cohérente est apparue où la plupart des espèces se sont révélées rares, mais pas extrêmement, et seules quelques espèces étaient très communes. Ce modèle, connu sous le nom de distribution globale de l'abondance des espèces (gSAD), a été proposé pour la première fois par FW Preston en 1948.

Cependant, pour d’autres groupes d’espèces tels que les insectes, le voile sur l’abondance des espèces est resté partiellement levé en raison de données insuffisantes. L’étude a souligné l’importance de la surveillance de la biodiversité pour détecter l’abondance des espèces et comprendre leur évolution au fil du temps.

L'utilisation de la base de données GBIF, qui compile des données provenant de scientifiques professionnels et citoyens du monde entier, s'est avérée être une ressource précieuse pour cette recherche. Cela a permis aux chercheurs de comparer les observations d’espèces de 1900 à nos jours et d’observer l’évolution de l’abondance des espèces à mesure que davantage de données devenaient disponibles.

Bien que l’étude ait fourni des informations précieuses sur les modèles d’abondance des espèces, elle a également souligné que davantage de données sont nécessaires pour bien comprendre le gSAD pour tous les groupes d’espèces. Par exemple, si presque toutes les espèces d’oiseaux ont été identifiées, d’autres groupes tels que les insectes et les céphalopodes nécessitent encore des observations plus approfondies.

Dans l’ensemble, cette étude souligne l’importance de la recherche et de la surveillance de la biodiversité, ainsi que le rôle des plateformes de partage de données comme le GBIF pour faire progresser notre compréhension des modèles d’abondance des espèces à l’échelle mondiale.

Sources:

– Revue Nature Ecologie et Evolution