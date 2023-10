Un aperçu du monde énigmatique des galaxies sombres

By

La matière noire, une substance mystérieuse et insaisissable qui constitue une partie importante de notre univers, continue de fasciner les astronomes. Même si elle reste largement inobservable, les modèles scientifiques suggèrent que la matière noire constitue 26 % du cosmos, dépassant la quantité de matière ordinaire que nous pouvons observer.

Dans leur quête pour comprendre les secrets de l’univers, les astronomes ont rencontré des galaxies dont la composition est majoritairement constituée de matière noire. L’une de ces découvertes a été la galaxie ultra diffuse Dragonfly 44 (UDG) en 2016. Bien que sa masse soit comparable à celle de notre Voie lactée, le manque d’étoiles brillantes et de structure galactique typique laissait entendre la domination de la matière noire au sein de cette galaxie énigmatique.

Les scientifiques ont également découvert des « galaxies presque sombres », qui sont loin d’être entièrement sombres. Ces galaxies possèdent une luminosité limitée et contiennent une quantité importante de matière noire. Dans une révélation révolutionnaire, les chercheurs pourraient avoir récemment identifié la plus grande galaxie quasi sombre à ce jour.

Surnommé la galaxie « Nube », cet astre est estimé à environ 10 milliards d’années. Sa découverte est le fruit d'une analyse des données collectées par le projet IAC Stripe 82 Legacy, qui s'est concentré sur une région spécifique du ciel imagée par le télescope SDSS. Ce qui distingue Nube, c'est son remarquable rayon de demi-masse de 22,500 XNUMX années-lumière, trois fois plus grand que l'UDG moyen.

De plus, la galaxie Nube présente un niveau d'émissions optiques incroyablement faible, ce qui se traduit par une luminosité de surface de seulement 26.75 mag/arcsec2. Pour mettre cela en perspective, les UDG ordinaires, qui sont déjà considérées comme parmi les galaxies les plus faibles de l'univers observable, ont une luminosité de surface dix fois plus brillante. En fait, les objets du ciel profond au-dessus de 22 mag/arcsec sont considérés comme faibles, avec un ciel complètement sombre mesurant une luminosité de surface de 21.8 mag/arcsec.

Avec une masse stellaire d'environ 390 millions de fois celle de notre Soleil, Nube fait pâle figure en comparaison de la luminosité de la Voie Lactée. Cependant, il est important de noter que même les UDG typiques ne contiennent que 1 % d’étoiles en plus que notre galaxie d’origine, ce qui rend la comparaison des deux types de galaxies quelque peu injuste.

La découverte de la galaxie Nube a déclenché des discussions captivantes parmi les scientifiques sur ses origines et ses propriétés uniques. Sa nature particulière est-elle le résultat de sa formation, ou quelque chose de transformateur s’est-il produit plus tard ? L’avenir offre des perspectives passionnantes pour résoudre l’énigme de ces galaxies sombres.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que la matière noire ?

R : La matière noire est une forme de matière qui n’émet, n’absorbe ni ne reflète la lumière, ce qui la rend invisible et indétectable par les moyens traditionnels. On estime qu’elle représente environ 26 % de l’univers.

Q : Qu’est-ce qu’une galaxie presque sombre ?

R : Une galaxie presque sombre fait référence à une galaxie qui possède une luminosité limitée et contient une quantité substantielle de matière noire. Ces galaxies ne sont pas entièrement sombres mais répondent presque à cette définition.

Q : Comment la galaxie Nube a-t-elle été découverte ?

R : La galaxie Nube a été identifiée grâce à une analyse des données du projet IAC Stripe 82 Legacy. Le projet s'est concentré sur une région spécifique du ciel imagée par le télescope SDSS.

Q : Comment la galaxie Nube se compare-t-elle à la Voie lactée ?

R : La galaxie Nube a une masse stellaire environ 390 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, tandis que la Voie lactée est environ 3,800 XNUMX fois plus massive. Cependant, comparer les deux est difficile puisque même les UDG typiques ont beaucoup moins d’étoiles que la Voie lactée.

Q : Qu’implique la découverte des galaxies sombres ?

R : La découverte de galaxies sombres soulève des questions intrigantes sur les origines et la nature de ces corps célestes. Les scientifiques sont fascinés de savoir si leurs propriétés particulières sont apparues au cours de la formation ou si elles sont le résultat d’événements transformateurs ultérieurs.