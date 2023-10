Explorez le ciel nocturne au Dark Skies Fringe Festival dans le parc national des North York Moors

Êtes-vous un observateur d’étoiles fasciné par les merveilles du ciel nocturne ? Si tel est le cas, le Dark Skies Fringe Festival dans le parc national des North York Moors est l'événement parfait pour vous. Se déroulant du 27 octobre au 5 novembre, ce festival propose une variété d'activités pour tous les âges.

L'un des points forts du festival sont les balades guidées nocturnes en VTT et les promenades « navigation ». Que vous soyez un cycliste confirmé ou débutant, c'est une occasion unique d'explorer le parc à la tombée de la nuit.

Pour les familles, il existe un sentier de jour Dark Skies qui traverse le parc du centre du parc national Danby Lodge. Ce sentier vous permet de découvrir les merveilles du ciel nocturne tout en profitant d'une promenade tranquille avec vos proches.

Si vous recherchez une activité en soirée, vous pouvez participer à une visite guidée du ciel nocturne dans les environs de l'abbaye de Whitby. Ce lieu historique constitue le cadre idéal pour observer les étoiles et en apprendre davantage sur les corps célestes.

De plus, le North Yorkshire Moors Railway organisera des soirées Light Spectacular. Lors de ces événements, les voitures patrimoniales seront ornées de milliers de lumières lors de leur voyage entre Pickering et Levisham. Cette expérience unique est à ne pas manquer.

Le Dark Skies Fringe Festival est une merveilleuse occasion de renouer avec la nature et d’apprécier la beauté du ciel nocturne. Les journées plus courtes et les nuits plus longues d'octobre constituent le cadre idéal pour cet événement. Ne manquez pas l'occasion d'observer certains des cieux les plus sombres du monde.

Pour plus d'informations sur le festival et ses activités, visitez le site Web du parc national des North York Moors.

