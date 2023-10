Une mystérieuse matière noire pourrait interagir avec la matière normale via des photons sombres, suggère une nouvelle analyse

By

Une analyse récente menée par une équipe internationale de physiciens offre une explication potentielle à certaines données issues d'expériences de diffusion à haute énergie. Les chercheurs proposent que les photons sombres, particules hypothétiques associées à la matière noire, pourraient être responsables de ces observations. La matière noire, qui représente environ 85 % de la masse de l'univers, tire son nom du fait qu'elle n'interagit pas avec le rayonnement électromagnétique.

Les photons noirs font partie du secteur sombre, une partie hypothétique de l'univers où réside la matière noire. Ces particules se couplent potentiellement faiblement à la matière ordinaire grâce au mélange d'un boson de jauge, connu sous le nom de photon sombre. Ce couplage pourrait fournir des informations sur la nature de la matière noire et ses interactions avec le reste de l'univers.

L'analyse a été menée par Nicholas Hunt-Smith et ses collègues de l'Université d'Adélaïde, en Australie, et publiée dans le Journal of High Energy Physics. Dans leur étude, les chercheurs ont effectué une analyse chromodynamique quantique globale des données de diffusion à haute énergie dans le cadre du Jefferson Lab Angular Momentum.

Les résultats indiquent qu'un modèle intégrant un photon sombre est préféré à l'hypothèse concurrente du modèle standard. La significativité de cette préférence est mesurée à 6.5 écarts types. L'analyse s'est concentrée sur des expériences de diffusion inélastique profonde, qui impliquent une sonde à haute énergie interagissant avec un proton, aboutissant à la détermination de la distribution de l'impulsion des quarks au sein du proton.

Bien que l’étude ait été jugée « provocatrice » par le physicien théoricien Tim Hobbs du Laboratoire national d’Argonne, il souligne la nécessité de recherches plus approfondies et d’une meilleure quantification de l’incertitude. D’autres expériences, telles que les expériences électron-positon, pourraient également fournir des informations précieuses sur l’existence des photons sombres.

Cette analyse ouvre de nouvelles opportunités pour étudier la matière noire et mettre en lumière sa nature mystérieuse. En étudiant plus en détail les propriétés et les interactions des photons noirs, les scientifiques espèrent mieux comprendre le rôle de la matière noire dans l’univers.

