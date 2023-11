La mission ARRAKIHS : faire la lumière sur les secrets de la matière noire

La matière noire, une substance mystérieuse représentant 80 % de la masse de l'univers, continue d'échapper aux scientifiques alors qu'ils cherchent à découvrir sa véritable nature et son comportement. L’Agence spatiale européenne (ESA) se lance dans une mission révolutionnaire intitulée « L’analyse des restes résolus des galaxies accrétées en tant qu’instrument clé pour les enquêtes sur les halos », également connue sous le nom d’ARRAKIHS. Cette initiative vise à élucider le fonctionnement énigmatique de la matière noire en observant des galaxies similaires à notre propre Voie lactée.

La matière noire reste insaisissable car elle n’interagit pas avec la lumière, la rendant ainsi invisible. Cependant, les scientifiques ont détecté sa présence grâce à ses effets sur la matière visible. Les galaxies comme la Voie lactée sont enveloppées de « halos de matière noire », des bulles invisibles de matière noire qui ont un impact direct sur la rotation galactique. La mission ARRAKIHS, du nom de la planète désertique de la série « Dune », scannera spécifiquement les bords extérieurs des galaxies, en se concentrant sur les galaxies naines en orbite dans ces halos de matière noire.

ARRAKIHS propose un itinéraire ciblé, impliquant l'examen de 75 galaxies pendant 150 heures chacune. En étudiant les bords extérieurs de ces galaxies et les galaxies naines satellites situées dans les halos, les astronomes espèrent recueillir des informations précieuses et comparer leurs découvertes avec des modèles informatiques. L'ESA classe ARRAKIHS comme une mission « rapide » ou F, ce qui signifie un lancement relativement rapide après sélection et rentabilité. Il suit les traces de la première mission F de l'ESA, le Comet Interceptor, dont le lancement est prévu en 2029.

Pour assurer sa place dans le cosmos, ARRAKIHS a fait l'objet d'une revue critique de la conception de sa mission en septembre, recevant l'approbation des plus hauts responsables de l'ESA. L'astrophysicienne Pascale Jablonka, responsable de la composante scientifique de l'ARRAKIHS, a exprimé son enthousiasme et sa gratitude pour les progrès réalisés jusqu'à présent. La prochaine étape implique un examen plus détaillé des instruments et des objectifs scientifiques du vaisseau spatial, connu sous le nom de phase A/B.

Avec la mission ARRAKIHS, l'ESA poursuit sa quête incessante de compréhension de la matière noire, en s'efforçant de faire la lumière sur la composante la plus énigmatique de l'univers. Alors que les scientifiques attendent avec impatience le lancement en 2030, ils espèrent que cette mission fournira des informations révolutionnaires sur le fonctionnement caché de la matière noire.

