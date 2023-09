Les astronomes utilisent le principe d'Einstein pour cartographier la répartition de la matière noire

Les astronomes ont utilisé un principe proposé par Albert Einstein il y a plus d'un siècle pour créer une carte détaillée de la répartition de la matière noire. La méthode de l'équipe permet de détecter des « amas » de matière noire trouvés entre les galaxies, fournissant ainsi un aperçu de la répartition de cette substance mystérieuse à plus petite échelle.

La matière noire constitue un défi pour les scientifiques car, bien qu’elle représente environ 85 % de l’univers, elle est invisible. Il n’interagit pas avec le rayonnement électromagnétique, y compris la lumière visible, et est incroyablement faible dans ce domaine. La matière noire est constituée de particules qui ne sont pas composées d'électrons, de protons et de neutrons comme la matière normale.

La présence de matière noire ne peut être déduite que par ses effets gravitationnels sur la matière normale. Sans matière noire, les galaxies tourneraient trop rapidement et ne seraient pas maintenues ensemble par la seule gravité de la matière visible. On pense que les galaxies sont entourées de halos de matière noire, et certains modèles suggèrent la présence d’amas de matière noire à l’intérieur des galaxies et dans les espaces qui les séparent.

Une équipe de recherche japonaise a utilisé le réseau ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) pour étudier la répartition de la matière noire autour d’une galaxie lointaine. Ils ont utilisé la lentille gravitationnelle, un concept dérivé de la théorie de la relativité générale d'Einstein, pour observer la lumière d'un quasar situé à 11 milliards d'années-lumière.

La lentille gravitationnelle se produit lorsqu'un objet massif courbe le trajet de la lumière qui le traverse, créant ainsi plusieurs images ou amplifiant la luminosité d'un seul objet. En utilisant ALMA, les chercheurs ont pu cartographier la répartition des amas de matière noire entre les galaxies et le long de la ligne de visée du quasar. Les résultats soutiennent le modèle de « matière noire froide », qui suggère que la matière noire est constituée de particules se déplaçant lentement.

Ces recherches contribuent à une meilleure compréhension de la matière noire et de sa répartition dans l'univers.

