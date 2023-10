La forme tordue de la Voie lactée expliquée par les astronomes de Harvard

By

Une nouvelle étude réalisée par des astronomes du Centre d'Astrophysique | Harvard et Smithsonian ont mis en lumière la mystérieuse forme déformée de la Voie lactée. Auparavant, les scientifiques avaient observé que les bords de la Voie lactée étaient évasés et tordus, mais la cause de ce phénomène restait inconnue. Cependant, les astronomes de Harvard ont effectué des calculs qui fournissent des preuves irréfutables suggérant que la Voie lactée est entourée d'un halo irrégulier de matière noire.

Les chercheurs ont utilisé des modèles pour calculer les orbites des étoiles dans un halo de matière noire oblong et incliné et ont constaté qu’il correspondait étroitement à la forme observée de la galaxie. Cette découverte conforte l’hypothèse selon laquelle la Voie Lactée aurait connu dans le passé une collision avec une autre galaxie.

Les résultats ont également des implications sur notre compréhension de la matière noire elle-même. La matière noire, qui représente environ 80 % de la masse de la galaxie, n'interagit pas avec la lumière et est donc invisible. En étudiant la forme du halo de matière noire, les scientifiques pourraient peut-être mieux comprendre les propriétés et la nature des particules de matière noire.

La découverte de la forme tordue de la Voie lactée et de son lien avec la matière noire pourrait révolutionner notre compréhension de la formation des galaxies et de la nature de l'univers. De plus, ces découvertes pourraient ouvrir la voie à de nouvelles techniques d’étude de la matière noire, permettant ainsi aux scientifiques de sonder les mystères de la substance invisible qui domine l’univers.

Dans l’ensemble, cette étude constitue une avancée significative dans notre compréhension de la Voie lactée et de la matière noire, offrant de nouvelles perspectives sur l’évolution des galaxies et la nature fondamentale de l’univers.

