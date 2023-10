Les trous noirs binaires pourraient être plus stables qu’on ne le pensait auparavant

Les scientifiques ont découvert que les trous noirs binaires pourraient être plus stables qu’on ne le pensait initialement. Ces trous noirs se forment lorsque des étoiles massives s’effondrent en une « singularité » infiniment dense. Avec des masses beaucoup plus grandes que le soleil, ils ont une forte attraction gravitationnelle à laquelle même la lumière ne peut pas s'échapper. Souvent, des trous noirs binaires se forment lorsque deux étoiles massives tournent autour l’une de l’autre.

Lorsque ces trous noirs se déplacent, ils créent des ondes gravitationnelles qui éloignent le moment cinétique du système. Cela provoque une spirale entre les trous noirs, pour finalement entrer en collision et former un seul trou noir plus massif. Auparavant, on pensait que ce processus était inévitable et que les trous noirs binaires deviendraient toujours des objets solitaires.

Cependant, les scientifiques comprennent désormais que l’univers est en expansion et que cette expansion s’accélère en raison de ce que l’on appelle l’énergie noire. Cette énergie sombre place les trous noirs dans un tissu d’espace-temps en constante expansion, ce qui soulève la possibilité qu’elle puisse aider à maintenir la séparation des trous noirs binaires.

Des chercheurs de l’Université de Southampton et de l’Université de Cambridge ont exploré cette idée à l’aide de modèles mathématiques complexes. Ils ont découvert que deux trous noirs non rotatifs pourraient exister en équilibre, l’expansion de l’univers neutralisant leur attraction gravitationnelle. Cela signifie que de loin, une paire de trous noirs en équilibre ressemblerait à un seul trou noir, ce qui rendrait difficile la détection s’il s’agit d’un objet unique ou d’un système binaire.

De plus, l’attraction gravitationnelle entre les trous noirs binaires empêcherait l’expansion de l’univers de les éloigner trop les uns des autres. Les chercheurs pensent que leurs découvertes pourraient s’appliquer aux trous noirs en rotation et aux systèmes de trous noirs encore plus complexes comportant plusieurs objets.

L'étude a été publiée dans la revue Physical Review Letters.

