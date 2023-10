Une photographie récente prise par la caméra à énergie sombre, montée sur le télescope chilien Víctor M. Blanco de 4 mètres à l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo, a dévoilé les superbes couches de la galaxie coquille NGC 3923. Située à environ 70 millions d'années-lumière de Terre, NGC 3923 est une galaxie elliptique comportant des couches concentriques ressemblant à un oignon. Ces couches s'étendent sur une vaste distance de 150,000 XNUMX années-lumière dans l'espace.

L’image captivante montre la structure symétrique de la galaxie, qui se serait formée à la suite d’une fusion galactique. Dans ce processus, une galaxie plus grande attire progressivement les étoiles du disque de la galaxie spirale plus petite. À mesure que ces étoiles s'intègrent dans le halo de la plus grande galaxie, des coquilles concentriques se forment, conduisant à l'apparence distinctive de NGC 3923.

NGC 3923 se distingue par les caractéristiques incroyables de ses coquilles, raison pour laquelle elle est considérée comme exceptionnelle. Non seulement elle possède la plus grande coquille connue parmi toutes les galaxies à coquilles observées, mais elle possède également le plus grand nombre de coquilles et le plus grand rapport entre les rayons des coquilles les plus intérieures et les plus extérieures.

Cette galaxie à coquilles contient potentiellement jusqu'à 42 coquilles, qui sont comparativement plus subtiles que celles trouvées dans d'autres galaxies à coquilles. Les coquilles les plus externes se sont formées en premier, les coquilles suivantes se développant progressivement plus près du noyau de NGC 3923. S'étendant sur un diamètre de 150,000 50 années-lumière, cette galaxie est environ XNUMX % plus grande que notre propre Voie Lactée.

La nature symétrique des coquilles de NGC 3923 accentue encore son caractère unique par rapport aux autres galaxies à coquille, qui ont tendance à présenter des caractéristiques plus asymétriques. Ces caractéristiques remarquables illustrent l’évolution et les structures distinctes que les galaxies peuvent incarner en fonction de leurs conditions spécifiques.

Il est intéressant de noter que la récente image de la Dark Energy Camera capture également plusieurs autres galaxies et une lentille gravitationnelle notable entourant l'amas de galaxies PLCK G287.0+32.9 positionné vers le haut de l'image. La lentille gravitationnelle se produit lorsque des objets massifs possèdent de puissants champs gravitationnels qui plient et amplifient la lumière provenant de sources distantes, les faisant apparaître étirés.

Les responsables de NOIRLab remarquent que les lentilles gravitationnelles permettent aux astronomes d'explorer des questions profondes sur notre univers, telles que la nature de la matière noire et la mesure de la constante de Hubble, qui définit l'expansion de l'univers.

Sources : NOIRLab de NSF