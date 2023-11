Présentation de Sniffles : une solution révolutionnaire pour les affections respiratoires supérieures

Selon une étude menée par Intrivo™, une société de santé numérique et société mère d'On/Go, plus d'un milliard de cas de rhume sont signalés chaque année aux États-Unis. Il est choquant de constater que seulement 10 % des patients recherchent un traitement, ce qui entraîne un cycle sans fin de le rhume et la grippe qui imposent un lourd fardeau aux familles, aux médecins, aux employeurs et au gouvernement. Pour répondre à cette préoccupation, On/Go™, une plateforme technologique de santé de premier plan, a lancé Sniffles™, un kit innovant de médicaments de soins à domicile destinés directement au consommateur (D2C), conçu pour soulager les symptômes associés au rhume, à la grippe et à d'autres affections des voies respiratoires supérieures. . Non seulement Sniffles offre un soulagement abordable, mais il vise également à minimiser la propagation des maladies et des virus.

Sniffles est une option de commerce électronique et de télésanté qui offre aux utilisateurs une solution complète pour mieux dormir, réduire la fièvre, soulager la congestion, apaiser les démangeaisons de la gorge, soigner les lèvres sèches et gercées, se détendre et renforcer le système immunitaire. Avec ce kit de médicaments révolutionnaire pour les soins à domicile, On/Go étend son engagement à atténuer les maladies des voies respiratoires supérieures, en fournissant un remède accessible pour plus d'un milliard de rhumes signalés chaque année aux États-Unis.

Le kit Sniffles comprend un emballage et des matériaux soigneusement sélectionnés, logés dans un étui pratique à fermeture éclair. Il s'agit notamment de cartons en carton pour le test COVID, d'une boîte multi-symptômes et de pastilles, d'un sachet en aluminium pour les sachets de thé, d'un tube en PEHD pour les languettes d'immunité, d'un sac en tissu LDPE et de récipients en polypropylène pour l'inhalateur nasal et le baume à lèvres. Pour garantir les normes de qualité les plus élevées, On/Go collabore avec des partenaires de confiance dans la production de ces composants.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, On/Go a mené des recherches et des tests approfondis pour concevoir un emballage qui combine l'inspiration des trousses de premiers secours avec la marque de l'emballage du test COVID-19 d'Intrivo. Le résultat est un emballage visuellement attrayant et réutilisable qui reflète l'optimisme, l'espoir et la gaieté de la marque. De plus, On/Go a conçu sur mesure une police qui intègre un « L » unique en forme de nez dans le nom de la marque, renforçant ainsi l'objectif du kit qui est de soulager les maladies des voies respiratoires supérieures.

Sniffles est conçu dans un souci d’observance du patient et de facilité d’utilisation. Le kit comprend un code QR intelligent à lien profond qui dirige les utilisateurs vers une application dédiée, offrant une expérience de télésanté à prix réduit pour encourager un engagement continu. Avec Sniffles, les patients ont accès à des soins médicaux experts 24h/7 et XNUMXj/XNUMX grâce à des services de télésanté intégrés, qui sont commodément liés à CVS MinuteClinic pour une assistance en personne. En simplifiant le processus de test et de traitement des médicaments et en offrant un accès facile à des conseils professionnels, Sniffles permet aux individus de prendre le contrôle de leur santé dans le confort de leur foyer.

Pour garantir une disponibilité généralisée, Sniffles peut être acheté auprès de divers détaillants à livraison rapide tels que DoorDash, Amazon et Walmart.com. Alternativement, les clients peuvent l'acquérir directement via l'application On/Go ou le site Web Sniffles. Sniffles représente une avancée significative dans la lutte contre les affections des voies respiratoires supérieures, offrant un soulagement rapide, efficace et rentable aux personnes recherchant une solution globale à leurs symptômes.

QFP

1. Comment Sniffles aide-t-il à soulager les symptômes des affections des voies respiratoires supérieures ?

Sniffles est une trousse de médicaments pour soins à domicile qui fournit une gamme de médicaments essentiels, des appareils haut de gamme et un accès à la télésanté 24h/7 et XNUMXj/XNUMX. Il soulage les symptômes tels que la congestion, la fièvre, les maux de gorge, les lèvres sèches, etc.

2. Puis-je recevoir un diagnostic via Sniffles ?

Oui, Sniffles propose une solution complète en permettant aux utilisateurs de réaliser un diagnostic dans l'application On/Go. Cette évaluation est ensuite revue par l’équipe médicale On/Go, qui pourra prescrire des médicaments antiviraux si nécessaire.

3. Où puis-je acheter des Sniffles ?

Sniffles est disponible auprès de détaillants à livraison rapide comme DoorDash, Amazon et Walmart.com. Il peut également être acheté directement via l’application On/Go ou le site Web Sniffles.

4. Comment fonctionne l'accès à la télésanté avec Sniffles ?

Sniffles offre un accès facile aux services de télésanté 24h/7 et XNUMXj/XNUMX pour des soins médicaux experts. Ces services sont intégrés à CVS MinuteClinic, permettant aux utilisateurs de consulter des professionnels de la santé virtuellement ou en personne pour une assistance supplémentaire.