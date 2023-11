By

Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland (UMD) a récemment fait un grand pas en avant dans la poursuite de l'efficacité énergétique avec le développement d'une technologie révolutionnaire connue sous le nom de « verre de refroidissement ». Cette solution innovante vise à résoudre le problème pressant de la chaleur excessive dans les bâtiments, qui contribue à l’augmentation de la consommation d’énergie et au recours accru aux systèmes de climatisation.

Contrairement aux fenêtres conventionnelles qui emprisonnent la chaleur à l'intérieur, le « verre rafraîchissant » utilise des nanomatériaux sophistiqués pour rediriger et canaliser le rayonnement thermique des bâtiments vers l'espace. En évacuant efficacement la chaleur, cette fenêtre intelligente réduit non seulement la dépendance aux systèmes CVC, mais réduit également la consommation d'énergie et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre.

La technologie du « verre refroidissant » exploite les principes du refroidissement radiatif passif, un processus dans lequel la chaleur est directement émise par un objet dans les profondeurs froides de l'espace. Grâce à un mince film de nanocristaux spécialement conçus, cette fenêtre en verre agit comme un radiateur sélectif, permettant une transmission élevée de la lumière solaire tout en émettant simultanément un rayonnement thermique. En conséquence, l’excès de chaleur généré à l’intérieur des bâtiments peut être efficacement expulsé dans l’espace, refroidissant considérablement l’environnement intérieur.

L’impact potentiel de cette avancée en matière d’efficacité énergétique est immense. En mettant en œuvre le « verre rafraîchissant », les bâtiments pourraient réduire considérablement leur empreinte carbone et leurs coûts énergétiques. De plus, cette innovation pourrait ouvrir la voie à un avenir plus durable, car elle permet un refroidissement passif sans avoir besoin de systèmes de climatisation énergivores.

FAQ:

Q : Comment fonctionne la technologie du « verre refroidissant » ?

R : Le « verre refroidissant » utilise des nanomatériaux pour diriger et canaliser la chaleur des bâtiments vers l'espace, évacuant ainsi efficacement l'excès de chaleur et réduisant la consommation d'énergie.

Q : Qu’est-ce que le refroidissement radiatif passif ?

R : Le refroidissement radiatif passif est un processus par lequel de la chaleur est émise par un objet dans l'espace. Le « verre de refroidissement » agit comme un radiateur sélectif, permettant une transmission élevée de la lumière solaire tout en émettant un rayonnement thermique pour refroidir efficacement l'environnement intérieur.

Q : Quels sont les avantages de la technologie du « verre refroidissant » ?

R : La mise en œuvre du « verre de refroidissement » dans les bâtiments peut réduire considérablement l'empreinte carbone, réduire les coûts énergétiques et promouvoir un refroidissement durable sans avoir recours à des systèmes de climatisation à forte intensité énergétique.