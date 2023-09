Réalisation d'une double réfraction record avec le sulfure de strontium et de titane

Une équipe de scientifiques et d'ingénieurs de l'Université du Wisconsin-Madison, de l'Université de Californie du Sud et de l'Université de Washington à Saint-Louis a développé un matériau révolutionnaire capable de courber un rayon de lumière infrarouge dans deux directions différentes. Ce cristal présente le plus haut degré de « double réfraction » jamais enregistré sur Terre, surpassant ainsi la réalisation précédente de l'équipe. Le matériau, appelé sulfure de strontium et de titane (STS), a le potentiel de révolutionner diverses applications telles que la vision nocturne, le Lidar, la détection chimique et la microscopie.

La réfraction se produit lorsque la lumière passe d’une substance à une autre, la faisant changer de direction. La double réfraction se produit lorsque la lumière pénètre dans un matériau anisotrope aux propriétés variables dans différentes directions, se divisant en deux rayons qui se propagent dans des directions distinctes. La différence des indices de réfraction dans ces deux directions est connue sous le nom de biréfringence. L’équipe a été surprise de constater que la biréfringence du STS était trois fois supérieure à celle de son précédent détenteur du record, le sulfure de baryum-titane (BTS), malgré une structure similaire.

Après un examen plus approfondi, il a été découvert que STS avait une structure répétitive plus grande en raison de la présence de quelques atomes de strontium supplémentaires. Ce changement inattendu au niveau atomique a entraîné une amélioration de l’indice de réfraction dans une direction du matériau. Les chercheurs pensent que cette observation ouvre la possibilité de trouver des matériaux similaires dans lesquels de petits stimuli externes, tels que la flexion ou le chauffage, peuvent modifier dynamiquement la réponse optique du matériau. Cette découverte pourrait conduire à de nouvelles classes d’applications en optique accordable.

Bien que la méthode de synthèse ne produise actuellement que de petits flocons de STS, des efforts sont déployés pour affiner le processus et créer des versions monocristallines plus grandes du matériau. Cette percée dans la réalisation d’une double réfraction record met en évidence le potentiel de progrès supplémentaires dans le domaine de l’optique.

