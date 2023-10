Une nouvelle étude suggère que Mars possédait autrefois des rivières habitables

By

Des chercheurs de la Penn State University ont mené une nouvelle analyse des données du rover Curiosity de la NASA, révélant que de nombreux cratères sur Mars auraient pu autrefois être des rivières habitables. L'étude, dirigée par Benjamin Cardenas, professeur adjoint de géosciences à Penn State, a utilisé des modèles numériques pour simuler l'érosion sur Mars sur de longues périodes. Ils ont découvert que les formations de cratères communes, connues sous le nom de reliefs en forme de banc et de nez, étaient probablement des vestiges d'anciens lits de rivières.

Cette découverte remet en question les études antérieures qui avaient identifié les crêtes fluviales comme indicateurs possibles d'anciens dépôts fluviaux sur Mars. L'analyse de l'équipe suggère qu'il pourrait y avoir des gisements fluviaux non découverts dans d'autres régions de la planète. Cardenas et son équipe pensent qu'une plus grande partie des archives sédimentaires martiennes aurait pu être constituée par des rivières au cours d'une période habitable de l'histoire de Mars.

Pour créer leur modèle informatique, les chercheurs ont utilisé des analyses de la stratigraphie terrestre vieilles de 25 ans, collectées par les compagnies pétrolières sous le fond marin du golfe du Mexique. Ces analyses ont fourni une comparaison idéale avec les caractéristiques géologiques de Mars. Lorsque l’équipe a exécuté la simulation, elle a observé des paysages martiens érodés qui formaient des bancs et des nez topographiques, similaires aux reliefs observés par le rover Curiosity dans le cratère Gale.

Les implications de cette étude sont significatives, car elle suggère que Mars aurait pu avoir beaucoup plus de rivières qu’on ne le pensait auparavant. Cela donne une vision plus optimiste de la vie ancienne sur Mars, indiquant que la planète aurait pu autrefois avoir les conditions idéales pour que la vie existe.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer l'étendue des gisements fluviaux potentiels de Mars et pour mieux comprendre l'histoire géologique de la planète. Les résultats de cette étude ouvrent de nouvelles possibilités pour de futures missions et enquêtes visant à découvrir des preuves de vie passée sur la planète rouge.

