Découvrir des mystères : explorer les grottes de l'Utah avec des conservateurs et des spéléologues

Des scientifiques du Musée d'histoire naturelle de l'Utah se sont récemment lancés dans un voyage passionnant dans les profondeurs cachées des grottes de l'Utah. Cet effort de collaboration entre chercheurs et membres de la communauté spéléologique de l'Utah a mis en lumière les mystères d'un passé pas si lointain. Dans leur étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Mammalogy, l'équipe explore pourquoi les grottes constituent des archives de recherche inestimables et dévoile les découvertes remarquables de leur expédition dans la grotte Boomerang.

Dirigé par Kaedan O'Brien, titulaire d'un doctorat en anthropologie. candidat à l’Université de l’Utah, les chercheurs visaient à mieux comprendre la façon dont le climat affecte les écosystèmes alpins. Même si les méthodes de piégeage traditionnelles donnent un aperçu des espèces de mammifères actuelles, elles révèlent peu de choses sur la diversité des mammifères du passé récent. Les écosystèmes alpins sont restés largement inexplorés en raison de leur éloignement et de la rareté de restes squelettiques intacts.

Entrez Eric Richards, un spéléologue local et co-auteur de l'étude, qui a contacté le Musée d'histoire naturelle de l'Utah avec une proposition unique. Richards avait découvert des ossements d'animaux lors de ses expéditions dans des grottes et y voyait une opportunité de recherche scientifique. Avec à leur bord le conservateur du musée, le Dr Randy Irmis, et le paléoécologue, le Dr Tyler Faith, l'équipe s'est lancée dans un voyage remarquable à travers les paysages souterrains de l'Utah.

Après avoir obtenu un permis de recherche du Service forestier des États-Unis, l'équipe est descendue dans la grotte Boomerang, dans la chaîne de Bear River. Là, ils ont méticuleusement collecté des spécimens pour les analyser au musée. Le travail minutieux d’identification des restes squelettiques os par os a permis aux chercheurs de comparer leurs découvertes avec des spécimens de musées régionaux.

Les résultats ont été stupéfiants. La datation au radiocarbone a révélé que les fossiles de la grotte Boomerang s'étalaient sur les 3,000 XNUMX dernières années, avec une concentration importante datant du dernier millénaire. Des comparaisons avec les collections de mammifères actuelles ont confirmé que les fossiles de la grotte représentaient avec précision la diversité des mammifères de la région. De plus, l'équipe a fait des découvertes passionnantes, notamment la présence d'espèces jusqu'alors inconnues comme la musaraigne de Merriam.

Cette étude révolutionnaire démontre l’énorme valeur des collections de fossiles des grottes pour comprendre les changements à long terme dans les communautés de mammifères. En s'associant à des scientifiques citoyens enthousiastes, comme la communauté des spéléologues, les chercheurs peuvent percer les secrets cachés dans les profondeurs de notre planète et acquérir de nouvelles connaissances sur le passé récent.

