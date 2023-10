Prendre des mesures pour des missions spatiales autonomes : cultiver de la nourriture dans l’espace

La NASA travaille constamment au développement de missions vers la Lune et Mars, mais l'un des défis auxquels elle est confrontée est de savoir comment nourrir les membres de l'équipage pendant leurs longs séjours dans l'espace. Actuellement, les astronautes de la Station spatiale internationale dépendent d’aliments préemballés qui nécessitent un réapprovisionnement régulier et peuvent ne pas fournir une nutrition optimale. Afin de résoudre ce problème, les chercheurs étudient la possibilité de cultiver de la nourriture pendant les missions.

La première étape de cette recherche consiste à identifier les bonnes plantes à tester. En 2015, la NASA a lancé un projet intitulé « Growing Beyond Earth » en collaboration avec le Fairchild Botanical Garden de Miami. Ce programme implique des centaines de classes de sciences dans des collèges et lycées à travers les États-Unis, cultivant différentes graines dans un habitat ressemblant aux conditions de la station spatiale. Les graines qui prospèrent dans ces salles de classe sont ensuite transférées dans une chambre du Kennedy Space Center de la NASA pour des tests plus approfondis. S’ils continuent à bien croître dans cet environnement de microgravité, ils sont envoyés à la station spatiale pour une évaluation plus approfondie.

En plus de la sélection des plantes, la NASA a testé des installations pouvant accueillir des jardins en microgravité. L'une de ces installations est le système de production de légumes, également connu sous le nom de Veggie. Il s'agit d'une chambre simple et de faible puissance, capable de contenir jusqu'à six plantes. Les graines sont cultivées dans de petits « oreillers » en tissu que les membres de l’équipage s’occupent et arrosent à la main, un peu comme on prend soin d’un jardin sur Terre. Ces jardins spatiaux aident les chercheurs à comprendre comment les plantes poussent et s’adaptent dans des conditions de microgravité, ainsi que les mesures à prendre pour garantir leur santé et leur productivité.

En développant la technologie et les techniques permettant de cultiver des aliments dans l’espace, la NASA vise à réduire la dépendance aux missions de réapprovisionnement régulières et à fournir aux astronautes des aliments frais et nutritifs pendant de longues périodes. Cette recherche profite non seulement aux futures missions sur la Lune et sur Mars, mais a également des implications pour l’agriculture durable ici sur Terre.

