Un événement annuel offre une observation gratuite de la Lune au télescope avec des détails exceptionnels

Le Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale (LASP) de l'Université du Colorado à Boulder organise sa 13e édition annuelle de la Nuit internationale d'observation de la Lune, offrant au public la possibilité d'observer la Lune avec des détails exceptionnels à l'aide de télescopes de haute qualité. L'événement fait partie d'un programme mondial de la NASA qui encourage les gens à faire une pause et à observer la Lune.

L'événement, gratuit et ouvert au public, aura lieu samedi de 6 heures à 9 heures sur la pelouse du palais de justice de Pearl Street Mall. Plusieurs télescopes haut de gamme, fabriqués à la main par un ancien professeur, seront installés et pilotés par des doctorants qui aideront le public à observer la surface de la Lune.

Des professeurs de CU Boulder seront également présents pour répondre aux questions et donner un aperçu des missions ainsi que de la physique et de la science derrière la Lune. John Fontanese, chercheur au LASP, estime que la Lune est un sujet passionnant et que tout le monde devrait s'y intéresser, car l'humanité prévoit de revenir sur la surface de la Lune dans un avenir proche.

Le choix du samedi pour International Observe the Moon Night est délibéré, car l'angle de la lumière offre un contraste accru de la surface lunaire et met en valeur la beauté des cratères de la lune. Les télescopes haut de gamme, tout en semblant rustiques avec leurs composants en contreplaqué et en plat à tarte faits à la main, produisent des images exceptionnelles de la lune. Selon le doctorant Alex Doner, ces télescopes démontrent que n'importe qui peut fabriquer son propre télescope et capturer des images détaillées sans dépenser une somme d'argent importante.

Les télescopes qui seront utilisés lors de l'événement sont du style newtonien, une conception courante intégrant une grande lentille qui concentre la lumière sur un miroir situé à l'arrière. Cette lumière est ensuite renvoyée vers un autre miroir et émise à travers l'oculaire. Les participants à l’événement sont souvent émerveillés par le niveau de détail qu’ils peuvent observer sur la surface lunaire.

L'événement International Observe the Moon Night est non seulement amusant et inspirant pour le public, mais il constitue également une opportunité d'inspirer la prochaine génération d'individus intéressés par les domaines STEM. L'événement attire de nombreux jeunes enfants qui disposent d'escabeaux pour pouvoir voir dans les télescopes. L'impression de voir pour la première fois la surface de la Lune avec autant de détails suscite souvent un intérêt pour la science et la technologie.

Fontanese partage que plusieurs instruments CU Boulder seront envoyés à la surface de la lune lors des prochaines missions de la NASA pour étudier divers aspects de l'environnement lunaire. Ces missions fourniront des informations précieuses sur la surface de la Lune, sa composition élémentaire, sa formation et son évolution, ainsi que sur la disponibilité des ressources lunaires. Les résultats aideront à préparer les futures missions humaines sur la Lune.

Sources: LASP, CU Boulder