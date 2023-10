La commercialisation des innovations de l'Université du Colorado à Boulder a eu un impact significatif sur les économies des États-Unis et du Colorado. Avec un impact de 8 milliards de dollars sur l'économie américaine et de 5.2 milliards de dollars sur l'économie du Colorado, l'université s'engage à poursuivre son succès en matière de recherche et d'innovation.

CU Boulder dispose d'un financement total de recherche de 684 millions de dollars pour 2023, dont 486 millions de dollars provenant d'agences fédérales telles que la NASA, la National Science Foundation et les National Institutes of Health. L'université a connu une décennie de croissance soutenue du financement de la recherche, avec une augmentation constante chaque année.

Le système CU a été reconnu pour son innovation et son esprit d'entreprise. Il se classe non. 14 dans le pays pour les brevets récents et non. 5 pour la création de startup. Au cours du seul exercice 2021, CU a lancé un nombre record de 25 startups. Venture Partners a joué un rôle important dans ce succès, en signant 87 accords de licence et d'options pour associer les technologies CU Boulder à des entreprises commerciales. L'université propose également plus de 60 cours d'entrepreneuriat et compte plus de 900 startups qui ont participé au New Venture Challenge.

Prometheus Materials, une société basée à Longmont et cofondée par des scientifiques et des ingénieurs de CU Boulder, est un exemple de commercialisation réussie. Prometheus Materials crée des matériaux de construction durables en utilisant des microalgues comme alternative zéro carbone au ciment. De tels succès contribuent à bâtir une culture d’innovation sur le campus et génèrent divers avantages.

CU Boulder a également excellé dans d'autres domaines de recherche. C'est l'une des principales universités publiques bénéficiaires du financement de la NASA et elle occupe une place importante dans les citations en géosciences et en recherche scientifique. L'université vise également à être un leader dans les domaines des arts et des sciences humaines, avec un programme de subventions dédié et un accent sur l'excellence de la recherche.

À l’avenir, CU Boulder recherche activement de nouveaux partenariats et opportunités de collaboration interdisciplinaire. L'université vise à étendre ses recherches sur la sécurité nationale par le biais du Centre pour les initiatives de sécurité nationale et à développer ses installations de base et ses capacités informatiques avancées. De plus, CU Boulder s'engage à être un leader dans la recherche sur le développement durable, en mettant l'accent sur la technologie climatique, la justice sociale et la transition énergétique.

La recherche et l'innovation à CU Boulder ont non seulement contribué à l'économie, mais ont également favorisé la réputation de l'établissement et amélioré la réussite des étudiants. L’université est déterminée à continuer d’avoir un impact positif grâce à des recherches significatives et importantes.

