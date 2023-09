Jour 13 – Un morceau de terre irréel

Le voyage se poursuit au jour 13 de l'aventure de ce randonneur sur le sentier. La nuit est éclairée par la lune brillante, ce qui donne l’impression d’être sous un projecteur. Le matin venu, le randonneur est émerveillé par les corps célestes dans le ciel.

Apathique et les jambes plombées, le randonneur prend son temps, savourant chaque pause pour admirer un cadre à couper le souffle. En atteignant le sommet du premier col, la vue est un délice, avec une toundra alpine intacte qui s'étend au loin.

En poursuivant le sentier, le randonneur rencontre une pente raide d'éboulis, sautillant de rocher en rocher. Ils ne peuvent s’empêcher de ressentir un sentiment de danger lorsqu’ils lèvent les yeux et voient d’énormes rochers empilés de manière précaire au-dessus d’eux. Mettant de côté leur peur, ils atteignent le sommet et sont accueillis par d'autres montagnes dorées.

Après une longue descente, le randonneur fait le plein d'eau depuis Chalk Creek et se rend compte qu'il y a plus de montée que prévu. En quête d'un second souffle, le randonneur retrouve une énergie renouvelée et gravit rapidement la montée suivante. La forêt offre de l'ombre, mais les mains, les lèvres et les joues du randonneur sont brûlées par le soleil.

En arrivant devant une table luxuriante de verdure et de fleurs sauvages inconnues, le randonneur savoure la beauté de la nature. Poursuivant le voyage, ils se retrouvent sur ce qui semble être une ancienne voie ferrée, entourée d'arbres tués par les coléoptères. Choisissant un endroit sûr pour installer son camp, le randonneur fait une sieste dans l'après-midi, pour être réveillé par le bruit d'un arbre qui tombe.

Poussé par l'adrénaline, le randonneur continue sa randonnée jusque tard dans la soirée, alimenté par une excitation inattendue. Finalement, ils trouvent un endroit près du réservoir Boss Lake pour passer la nuit et réfléchir aux expériences inattendues de la journée.

Jour 14 – La dernière ascension

Le matin du jour 14, nous apercevons deux paires d'yeux brillants dans les arbres. Décidant d'attendre le lever du soleil pour commencer, le randonneur s'imprègne de la beauté des environs et se prépare à la dernière montée, courte mais raide.

Atteignant le Continental Divide officiel, le randonneur est impressionné par les vues à couper le souffle et reconnaît qu'il y a tout simplement trop de beauté pour être pleinement comprise. Une longue marche sur les crêtes vous attend jusqu'aux remontées mécaniques, menant au col Monarch.

Le randonneur est émerveillé par le paysage désertique des montagnes couvertes de sable et se demande comment les arbres peuvent survivre dans un environnement aussi sec. Fatigués du voyage, ils ont hâte de prendre un jour zéro demain.

En arrivant au début du sentier, le randonneur est soulagé de trouver un petit magasin où il déguste des biscuits rafraîchissants et un milk-shake à la crème, en savourant les saveurs et en réfléchissant au voyage jusqu'ici.

Sources : Aucune