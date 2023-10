Une nouvelle recherche met en lumière les protéines du système immunitaire

Une étude récente menée par le Bridge Institute du USC Michelson Center for Convergent Bioscience, en collaboration avec des équipes internationales d'Inde, d'Australie et de Suisse, a donné un aperçu de la danse complexe des défenses de notre corps contre les envahisseurs nuisibles. La recherche s’est concentrée sur certaines protéines du système immunitaire qui jouent un rôle central dans notre réponse immunitaire, en particulier dans des maladies telles que la COVID-19, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies neurodégénératives et le cancer.

Au cœur de notre réponse immunitaire se trouve la cascade du complément, une série d’événements déclenchés lorsque des menaces potentielles sont détectées. Ce processus génère des messagers protéiques appelés C3a et C5a, qui activent des récepteurs spécifiques sur les cellules, déclenchant ainsi une cascade de signaux internes. Cependant, les mécanismes précis de ces récepteurs, notamment C5aR1, sont longtemps restés un mystère.

Grâce à la technique avancée de cryo-microscopie électronique (cryo-EM), les chercheurs ont pu capturer des images détaillées de ces récepteurs en action. Ces images ont révélé les interactions entre les récepteurs et les molécules, ainsi que les changements de forme et la transmission des signaux au sein de la cellule lors de l'activation.

Les résultats de cette étude fournissent des informations significatives et complètes sur une famille de récepteurs cruciale au sein du système immunitaire, selon Cornelius Gati, auteur principal de l'étude et professeur adjoint à l'USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. La recherche ouvre des pistes potentielles pour le développement de médicaments ciblant ces récepteurs dans le traitement de diverses maladies.

Cette recherche, publiée dans la revue Cell, contribue à notre compréhension des complexités de notre système immunitaire et jette les bases de futures études visant à utiliser la puissance des défenses naturelles de notre corps.

Sources:

– Article original : « Une nouvelle recherche du Bridge Institute offre un aperçu des protéines du système immunitaire » (USC News)

