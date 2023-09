Les ancêtres des crocodiliens vieillissaient lentement

By

Une nouvelle étude publiée dans Current Biology révèle que les anciens ancêtres des crocodiles, connus sous le nom de crocodylomorphes, ont grandi plus lentement que d'autres grands reptiles tels que les dinosaures. Les chercheurs ont examiné la structure interne des os fossiles de crocodylomorphes vieux de 200 millions d'années trouvés en Afrique du Sud et ont découvert que leur taux de croissance était similaire à celui de leurs descendants modernes. Cela remet en question la croyance existante selon laquelle la croissance lente observée chez les crocodiles vivants est le résultat de leur mode de vie sédentaire et semi-aquatique.

L’étude a également examiné les fossiles d’un gigantesque ancêtre crocodilien récemment découvert qui vivait il y a 210 millions d’années. Ces fossiles ont été trouvés dans le village de Qhemegha, en Afrique du Sud. En étudiant les caractéristiques de ces os anciens, telles que la croissance annuelle et le tissu osseux, les chercheurs ont déterminé que la nouvelle espèce se développait plus lentement que les autres grands reptiles de son époque. Ils ont également constaté que cette stratégie de croissance lente persistait tout au long de l’évolution des crocodylomorphes, les espèces plus récentes ralentissant encore davantage leur croissance.

Il est intéressant de noter que les chercheurs suggèrent que la stratégie de croissance lente a joué un rôle important dans la survie des crocodylomorphes lors d’un événement d’extinction massive à la fin du Trias. Alors que l’on pense que les dinosaures ont survécu à l’extinction en grandissant rapidement, les crocodylomorphes, à croissance plus lente, ont réussi à survivre et à prospérer après l’événement. Cette différence marquée dans les stratégies de croissance a finalement conduit à la divergence des crocodiliens et des oiseaux, leurs plus proches parents vivants.

Ces résultats donnent un aperçu de l’histoire évolutive des crocodiliens et mettent en lumière les facteurs qui ont façonné leurs taux de croissance. Des recherches plus approfondies dans ce domaine contribueront à notre compréhension de la manière dont les différentes espèces s'adaptent et évoluent au fil du temps.

La source:

– « Origines de la croissance lente sur la lignée des tiges crocodilien » publié dans Current Biology.

– Université d’esprit

(Citation de l'article : « Les ancêtres des crocodiles ont vieilli lentement », extrait de https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)