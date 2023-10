Libérer le potentiel : édition du génome CRISPR/Cas9 pour la résistance aux maladies chez les plantes

By

L’édition du génome, en particulier la technologie révolutionnaire CRISPR/Cas9, est devenue une révolution dans l’amélioration des caractéristiques des plantes. En offrant une alternative plus efficace aux méthodes de sélection traditionnelles, elle est extrêmement prometteuse pour relever des défis critiques tels que la résistance aux maladies. Dans ce contexte, un récent article de recherche intitulé « CRISPR/Cas9-mediated geneéditing to confer turnip mosaïque virus (TuMV) Resistance in Chinese chou (Brassica rapa) » publié dans Horticulture Research a dévoilé une percée dans la poursuite du développement de plantes résistantes aux maladies. plantes.

L'étude a porté sur le chou chinois, en particulier le cultivar Brassica rapa « Séoul », qui est gravement menacé par le virus de la mosaïque du navet (TuMV). Pour lutter contre cette menace, les chercheurs ont utilisé la technique très précise d’édition du génome CRISPR/Cas9. En insérant les constructions CRISPR/Cas9 dans les plants de chou chinois et en suivant une série d’étapes ultérieures, notamment la culture des pousses, la formation des racines et l’analyse PCR, l’équipe a cherché à développer des plantes résistantes au virus de la mosaïque du navet.

Les résultats ont été frappants. Parmi les plantes régénérées, 86.7 % présentaient les transgènes Cas9 souhaités. En outre, les chercheurs ont ciblé trois gènes eucaryotes du facteur d’initiation de la traduction (eIF), dont eIF(iso)4E, connu pour jouer un rôle central dans la résistance au TuMV chez les espèces apparentées. Grâce à une expérimentation diligente, ils ont découvert qu’un sgRNA spécifique, sur les trois testés, présentait une efficacité d’édition significative.

Cette avancée constitue une preuve irréfutable du potentiel d’utilisation de CRISPR/Cas9 et du ciblage du gène eIF(iso)4E pour développer des espèces de Brassica résistantes aux maladies. Il ouvre la voie à de nouvelles recherches visant à exploiter toute la puissance de l’édition du génome pour lutter contre les menaces virales qui nuisent à la santé et à la productivité des plantes.

FAQ

Q : Qu’est-ce que CRISPR/Cas9 ?

CRISPR/Cas9 est une technologie révolutionnaire d'édition du génome qui permet aux scientifiques d'apporter des modifications précises à l'ADN, offrant ainsi un énorme potentiel d'amélioration de divers traits chez les plantes, les animaux et même les humains.

Q : Qu’est-ce que le TuMV ?

Le TuMV, ou virus de la mosaïque du navet, est un type de potyvirus qui constitue une menace grave pour les cultures de chou chinois (Brassica rapa). Il est connu pour causer des dommages importants à la santé et au rendement des plantes.

Q : Que sont les gènes eIF ?

Les gènes eIF, en particulier les gènes des facteurs d'initiation de la traduction eucaryotes, jouent un rôle crucial dans la régulation de l'initiation de la synthèse des protéines dans les organismes. Dans le contexte de cet article, eIF(iso)4E a été identifié comme vital pour la résistance au TuMV chez les espèces Arabidopsis et Brassica.

Sources:

Document de recherche : Recherche en horticulture – DOI : 10.1038/s41438-023-0112-6