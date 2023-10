La mission Dawn de la NASA découvre des matières organiques complexes sur Cérès

La mission Dawn de la NASA a fait une découverte passionnante sur Cérès, le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. Des molécules organiques complexes ont été découvertes sur cette planète naine, soulevant des questions sur leur origine et ce que cela signifie pour l'habitabilité potentielle de Cérès.

L’origine de ces matières organiques complexes reste encore un sujet de débat. Certains pensent qu'ils pourraient avoir été transportés vers Cérès par une comète ou un autre impacteur riche en matières organiques, tandis que d'autres suggèrent qu'ils pourraient s'être formés sur la planète naine elle-même en présence d'eau saumâtre. Quelle que soit leur origine, ces molécules ont été affectées par les nombreux impacts qui ont marqué la surface de Cérès.

De nouvelles recherches présentées lors de la réunion GSA Connects 2023 de la Geological Society of America ont mis en lumière la manière dont ces impacts ont affecté les matières organiques de Cérès et ce que cela signifie pour déterminer leur origine et évaluer l'habitabilité de la planète naine.

La recherche, dirigée par le planétologue Terik Daly du laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins, montre que les matières organiques sont plus répandues qu'on ne le pensait auparavant et semblent résister aux impacts de conditions similaires à celles de Cérès. Cela suggère que la présence de matières organiques sur Cérès pourrait être plus courante et avoir survécu à l’histoire violente de la planète naine.

Pour mieux comprendre les effets des impacts sur les matières organiques de Ceres, l'équipe de recherche a mené une série d'expériences au champ de tir vertical Ames de la NASA. Ces expériences reproduisaient les conditions d'impact typiques de Cérès, permettant des comparaisons directes avec les données collectées par le vaisseau spatial Dawn.

De plus, l’équipe a utilisé une nouvelle technique d’analyse de données combinant les données de la caméra Dawn et du spectromètre d’imagerie. Cela leur a permis d’étudier les matières organiques plus en détail et de mieux comprendre leur origine.

Dans l’ensemble, cette recherche contribue à notre compréhension de la présence de matières organiques complexes sur Cérès et de leur résilience face aux impacts. Une exploration plus approfondie de cette planète naine est prévue dans le futur, dans l’espoir de découvrir davantage d’indices sur son habitabilité et le potentiel de vie au-delà de la Terre.

